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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки ожидаются местами по Беларуси 1 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, ночью и утром местами возможны заморозки на почве до нуля - минус 3. Днем будет 14-20 градусов тепла.-0-
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