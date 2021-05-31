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31 мая 2021, 11:51

Первые дни июня будут прохладными - Белгидромет

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые дни июня будут прохладными, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Первые дни календарного лета, к сожалению, не порадуют жителей Беларуси летним теплом. Холодная воздушная масса, поступающая с северных широт, обусловит пониженный температурный режим: 1 июня в ночные и утренние часы при слабом ветре и малооблачном небе местами на почве ожидаются заморозки до нуля - минус 3. В 2020 году, к слову, начало июня тоже выдалось прохладным: 2 июня 2020-го в дневные часы максимумы температуры были всего плюс 10-17, в столице при этом в разгар дня было лишь плюс 9,5", - рассказали в Белгидромете.

По словам синоптиков, с 3 июня погода возьмет курс на потепление. День ото дня температурный фон начнет повышаться. "Но несмотря на то, что летнего тепла еще придется подождать, есть и хорошие новости: при повышенном фоне атмосферного давления в течение рабочей недели существенных осадков не ожидается. Повышается вероятность кратковременных дождей лишь в выходные", - говорится в прогнозе.

Во вторник, 1 июня, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, ночью и утром местами на почве возможны заморозки до нуля - минус 3. Днем будет 14-20 градусов тепла.

В среду, 2 июня, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северо-восточный умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем - 17-22 градуса тепла.

В четверг, 3 июня, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет 6-11 градусов выше нуля, днем - 18-23 градуса тепла.

В пятницу, 4 июня, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - 18-23 градуса тепла.

В субботу, 5 июня, ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля, днем будет 19-24 градуса тепла.

В воскресенье, 6 июня, местами пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов выше нуля, днем - 20-25 градусов тепла.-0-

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