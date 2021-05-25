Номинальная начисленная среднемесячная зарплата в Беларуси в 2020 году составила Br1254,6

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Беларуси в 2020 году составила Br1254,6. Такие данные опубликованы на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

Темп роста реальной заработной платы (рассчитывается с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в сравнении с предыдущим годом составил 108,8%.

В Брестской области среднемесячная зарплата в минувшем году была Br1054,6 (темп роста реального заработка - 107,6%), в Витебской - Br1038,3 (108%), Гомельской - Br1079,4 (107%), Гродненской - Br1062,1 (108,1%), в Минске - Br1753,4 (111,2%), Минской области - Br1223,5 (107,4%), Могилевской - Br1010 (107,4%).

Самый высокий заработок в течение года начислялся работникам сферы информации и связи - Br4006,6. Также высокий показатель среднемесячного дохода у работников горнодобывающей промышленности - Br2065,5, финансовой и страховой деятельности - Br1901,7, профессиональной, научной и технической деятельности - Br1586,5.

Меньше Br900 в месяц в среднем получали люди, занятые оказанием услуг по временному проживанию и питанию, в образовании, спорте, в сферах творчества, отдыха и развлечений.

В данной статистике учтены и данные микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.-0-