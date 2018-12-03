Нормы расходов на питание некоторых категорий учащихся выросли в Беларуси

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство увеличило денежные нормы расходов на питание отдельных категорий обучающихся в учреждениях образования. Соответствующее постановление Совета Министров №863 принято 30 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В частности, на 10% выросли денежные нормы расходов на питание в учреждениях дошкольного образования, в общеобразовательных учреждениях с трех-, четырех-, пятиразовым питанием (в гимназиях-интернатах, санаторных школах-интернатах для детей в возрасте 6-10 лет и 11-13 лет, специальных общеобразовательных школах-интернатах и вспомогательных школах-интернатах для детей в возрасте 6-10 лет), а также на питание участников образовательных мероприятий из числа обучающихся в учреждениях образования.

На 7-8% увеличены денежные нормы расходов на питание в школах, гимназиях, лицеях с длительностью пребывания 9-10,5 часа (с трехразовым питанием) для детей в возрасте 6-10 лет, санаторных школах-интернатах (с пятиразовым питанием) для детей в возрасте 14-17 лет, специальных общеобразовательных школах-интернатах и вспомогательных школах-интернатах (с четырехразовым питанием) для детей в возрасте 11-13 лет, на 6% - для обучающихся в учреждениях профессионально-технического образования и получающих трехразовое питание.-0-