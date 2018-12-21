Носкевич навестил маленьких пациентов 3-й детской больницы в Минске

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Следственного комитета Иван Носкевич принял участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети". Он посетил 3-ю городскую детскую клиническую больницу, где побывал на праздничном представлении, а также навестил маленьких пациентов в реанимации и поздравил их с наступающим Рождеством и Новым годом. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Посещать пациентов 3-й детской больницы накануне Нового года стало уже доброй традицией. Каждому ребенку Иван Носкевич пожелал скорейшего выздоровления и вручил подарки. "Название акции "Наши дети" - очень удачное. Каждый чиновник, руководитель должен понимать, что он несет ответственность не только за свою семью и детей, но и тысячи других. Если мы не будем безразличными, то сможем обеспечить безопасность и условия, необходимые для их развития", - подчеркнул он.

Председатель СК выразил уверенность, что такие акции необходимо продолжать и развивать. "Мы должны окружать любовью и вниманием всех детей. В эти дни они преображаются. Надо видеть их глаза, чтобы понять: все сегодня проводится не зря", - сказал Иван Носкевич.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 10 декабря и продлится по 11 января. Ее главная цель не оставить без внимания ни одного ребенка. Новогодние праздники, представления и утренники проходят во всех регионах Беларуси. Руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений посещают социально значимые объекты и поздравляют детей, дарят им компьютерную технику, игрушки, спортивный инвентарь, сладости. Особое внимание уделяется детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, детям из многодетных, опекунских, приемных семей, детям-инвалидам.-0-

Фото Оксаны Манчук