Носкевич предложил проводить информатизацию судов и иных госорганов на единой платформе

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Следственного комитета Иван Носкевич предложил объединить усилия судов и заинтересованных государственных структур при проведении информатизации их работы. Об этом он заявил сегодня в новом здании Верховного суда на совещании по вопросам совершенствования деятельности судов общей юрисдикции, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства во время совещания однозначно высказался за необходимость провести в ближайшее время информатизацию деятельности судов. Как проинформировал Иван Носкевич, аналогичная задача решается и в Следственном комитете, и в иных государственных органах. "У нас разрабатывается своя единая автоматизированная информационная система. Уверен, что общими усилиями мы будем формировать и развивать систему электронного судопроизводства в Беларуси, - сказал он. - Очень важно, чтобы мы работали все в едином ключе и, самое главное, на единой информационной платформе. Если будем разобщенно готовить свои базы, информационные системы, зайдем в дебри, из которых будет трудно выпутаться".

Председатель Следственного комитета отметил конструктивное взаимодействие между СК и Верховным судом: "Наши ведомства придерживаются общей позиции по большинству законодательных инициатив, вопросов правоприменительной практики. Мы понимаем, что результаты нашей работы находят окончательную оценку именно в судах".

Один из важных критериев оценки работы следствия - количество решений реабилитирующего характера, принятых в связи с допущенными следователем нарушениями. "У нас значительное снижение как оправдательных решений по этому основанию, так и частных определений суда по отношению к следователям как реакция на это, - констатировал Иван Носкевич. - Общая цифра за 2018 год - 217, а это в удельном весе всего 0,6% от всех рассмотренных дел".

Тем не менее председатель СК обратился к судьям с просьбой более критично подходить к оценке качества работы следователей. "Надо очень принципиально подходить к допущенным ими нарушениям. Для нас это ресурс для принятия управленческих решений", - пояснил он.

Иван Носкевич также поддержал высказанное сегодня генеральным прокурором предложение обсудить законодательную инициативу о возможности пересмотра судебного решения в случае необоснованного отказа гособвинения от обвинения.-0-