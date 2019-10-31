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Общество
31 октября 2019, 12:10

Носкевич: ротация руководителей - действенный механизм для повышения эффективности их деятельности

Фото из архива
Фото из архива

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определенный главой государства принцип ротации руководящих кадров является действенным механизмом для повышения эффективности их деятельности. Такое мнение о ротации в руководстве управлений Следственного комитета в областях и городе Минске высказал журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Принцип ротации руководящих кадров, определенный главой государства, с моей точки зрения, является наиболее действенным механизмом для предотвращения возможных коррупционных рисков, а также для повышения эффективности деятельности руководителей и улучшения их профессионального уровня", - сказал Иван Носкевич. Как отметил глава СК, данные кадровые решения позволяют ведомству идти в ногу со временем.

"Долгое время у нас была вакансия начальника управления по Брестской области, поскольку занимавший эту должность Александр Рахманов назначен на должность заместителя госсекретаря Совета безопасности. Начальником управления по Брестской области назначается Дмитрий Конопляник. Я полагаю, что с его опытом работы в следственных подразделениях КГБ, а также более шести лет в должности начальника управления по городу Минску, он привнесет новые подходы и методы в работу Брестского управления", - прокомментировал одно из назначений Иван Носкевич.

Начальником управления по городу Минску стал Сергей Паско - он руководил УСК по Гомельской области. "Генерал Паско - уроженец Минска, он много лет проработал на различных должностях, в том числе руководящих, в прокуратуре в городе Минске, в следственных подразделениях. Кроме того, он был на различных руководящих должностях и в центральном аппарате Следственного комитета. Я полагаю, что с таким огромным опытом работы, с его незаурядными организаторскими качествами он, конечно же, привнесет свежую струю в работу управления по городу Минску", - сказал глава Следственного комитета.

Новый начальник УСК по Гомельской области Сергей Удовиков работал в должности руководителя главного управления по расследованию преступлений в сфере оргпреступности и коррупции Центрального аппарата СК. "Сергей Удовиков очень опытный, надежный следователь и руководитель. Я полагаю, для Гомельской области как раз такой и нужен", - отметил Иван Носкевич.

Кроме того, начальник управления по Минской области Павел Игнатов назначается начальником УСК по Витебской области, соответственно начальник УСК по Витебской области Владимир Шалухин назначается на такую же должность в Могилев, а руководитель управления по Могилевской области Андрей Лис - начальником УСК по Минской области. "Это опытные руководители, генералы, которые уже состоялись и в жизни, и в своей должности. Владимир Шалухин в должности с момента образования Следственного комитета, Павел Игнатов - всего лишь немногим меньше. Я полагаю, что пришло время им немножко сменить не столько сферу деятельности, сколько территорию - для того, чтобы и они немного встряхнулись, чтобы и подчиненные сотрудники тоже имели шанс зарекомендовать себя перед новыми руководителями. Полагаю, эти назначения весьма и весьма оправданы", - сказал председатель Следственного комитета.

"Сама ротация у нас имеет не только горизонтальную, но и вертикальную составляющую - я глубоко убежден в том, что каждый подчиненный сотрудник всегда должен иметь шанс на вышестоящую руководящую должность. Руководство Следственного комитета постоянно занимается переосмыслением не только следственной работы, но и кадровой составляющей. Я полагаю, что все наши решения находятся в тренде современных подходов и взглядов на кадровую работу, - подчернул глава СК. - Мы здесь не оригинальны - еще в прошлом году аналогичные решения были приняты в Комитете государственной безопасности. Насколько я информирован, в ближайшее время подобные решения будут приняты и в иных государственных органах".

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указы, в соответствии с которыми проведена ротация в руководстве управлений Следственного комитета в областях и городе Минске. Документы приняты в целях развития кадрового потенциала следственных подразделений и реализации антикоррупционной политики в стране.

Генерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области. До настоящего времени он занимал должность начальника управления Следственного комитета по городу Минску.

Столичное управление возглавит генерал-майор юстиции Сергей Паско, который освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гомельской области. На этот освободившийся пост назначен полковник юстиции Сергей Удовиков.

Управление по Витебской области возглавит генерал-майор юстиции Павел Игнатов, который прежде руководил управлением Следственного комитета по Минской области.

Начальником управления Следственного комитета по Минской области назначен генерал-майор юстиции Андрей Лис, до настоящего времени руководивший управлением по Могилевской области.

Генерал-майор юстиции Владимир Шалухин назначен начальником управления Следственного комитета по Могилевской области. Прежде он возглавлял управление по Витебской области.-0-

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