Носкевич: время диктует необходимость детального изучения практики следственных органов других стран

13 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Взаимодействие следственных органов и определение новых направлений сотрудничества является важнейшей задачей дня. Такое мнение высказал сегодня в Бресте на открытии международного круглого стола председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Тематика круглого стола обозначена как "Актуальные вопросы подготовки кадров для органов предварительного следствия и профилактика преступлений". В мероприятии приняли участие делегации следственных комитетов Беларуси, России и Армении во главе с руководителями ведомств. Участников круглого стола приветствовал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

Подготовка кадров, повышение их квалификации было и остается одним из приоритетных направлений деятельности СК Беларуси, отметил глава ведомства. Весьма важным является также детальное изучение вопроса следственной профилактики как перспективного направления криминалистической деятельности. "Вопросы, вынесенные на обсуждение, являются общими для трех ведомств. Время диктует нам необходимость детального изучения практики следственных органов других государств по различным направлениям деятельности. Обмен передовым опытом позволит более качественно организовать процесс непрерывного профобучения следователей, что в конечном итоге, безусловно, положительно отразится на качестве расследований уголовных дел", - сказал Иван Носкевич.

Он отметил высокий уровень сотрудничества следственных комитетов Беларуси, Армении и России. Сформирована совместная коллегия ведомств, состоялись уже четыре заседания, на рассмотрение которых выносятся самые актуальные вопросы взаимодействия. Так, на последнем заседании совместной коллегии, которое состоялось в Красноярске 18 июля, подписана программа сотрудничества СК Беларуси и России в научно-образовательной сфере на 2020-2022 годы. Встречи в формате круглого стола - еще один шаг в укреплении отношений следственных органов трех стран.

Взаимный интерес к заявленной тематике выразили также председатель СК России Александр Бастрыкин и председатель СК Армении Гайк Григорян. По их мнению, такой формат совместного обсуждения важнейших аспектов взаимодействия и деятельности следственных подразделений трех государств является весьма эффективным.

Участники круглого стола обсудили и другие актуальные вопросы правоприменительной деятельности следственных подразделений. В частности, состоялся обмен мнениями по основным трендам развития и общим направлениям предупреждения и противодействия киберпреступлениям.-0-

Фото Вадима Якубёнка