Нотариусы Беларуси 15 марта будут консультировать бесплатно

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы 15 марта будут консультировать бесплатно. Участие в республиканской благотворительной акции, приуроченной к празднованию Дня Конституции Беларуси, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро страны, сообщил БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех.

Граждане и представители юридических лиц могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса. В частности, речь идет об оформлении наследственных прав, составлении завещаний, брачных договоров, отчуждении недвижимости, совершении исполнительных надписей, предоставлении электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом, обеспечении письменных доказательств.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".-0-