1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Беларуси 4 декабря будут консультировать бесплатно, сообщил БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех.

В этом году республиканская благотворительная акция, приуроченная к празднованию Дня юриста в Беларуси, пройдет в режиме онлайн. Участие в ней примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро страны.

В течение рабочего дня жители и гости Беларуси могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, отчуждению недвижимости, совершению исполнительных надписей. Для защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией в день акции нотариусы бесплатно проконсультируют по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеры). Формат предоставления консультации можно согласовать заранее, позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также их контактные данные можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе "Найти нотариуса".-0-