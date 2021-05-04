Нотариусы Беларуси 7 мая будут консультировать бесплатно

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы 7 мая будут консультировать бесплатно. Участие в республиканской благотворительной акции, посвященной 76-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, примут все нотариальные конторы и бюро Беларуси, сообщил БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех.

В течение рабочего дня жители страны могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса. Это касается оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом.

Артур Стрех обратил внимание на то, что получить бесплатную правовую помощь можно как при личном обращении к нотариусу, так и по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно по видеосвязи (мессенджеры).

Полный список нотариальных контор и бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by, в разделе "Найти нотариуса". По указанным телефонам можно заранее согласовать с нотариусом формат общения в день акции.-0-