5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Беларуси в мае будут консультировать бесплатно, сообщил БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех.

Благотворительная акция стартует 8 мая - Белорусская нотариальная палата (БНП) проведет республиканскую акцию по бесплатному консультированию, посвященную 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этот день получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, можно во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро страны в соответствии с графиком их работы. Проконсультироваться со специалистом также можно по телефону или с помощью мессенджеров, отметил Артур Стрех. Позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро, можно согласовать наиболее удобный формат предоставления консультации, в том числе с помощью средств видеосвязи.

Нотариусы продолжат бесплатно консультировать граждан и после празднования Дня Победы - с 11 мая и до конца месяца. Для защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) и соблюдения рекомендаций по физическому дистанцированию акция по бесплатному консультированию будет проводиться в удаленном формате - по телефонам нотариальных контор или с использованием средств видеосвязи (мессенджеров Skype, Viber и т.д.).

С графиками предоставления консультаций нотариусами в удаленном формате в мае 2020 года можно ознакомиться на сайте БНП.

В Белорусской нотариальной палате обратили внимание, что предоставляемая удаленно консультация является предварительной. Применительно к некоторым конкретным правоотношениям полная консультация может быть предоставлена только после оценки нотариусом всех имеющихся обстоятельств и необходимых документов.

Актуальные контактные телефоны, адреса нотариальных контор и нотариальных бюро размещены на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".-0-