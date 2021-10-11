Нотариусы бесплатно проконсультируют многодетных мам 14 октября

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Беларуси 14 октября бесплатно проконсультируют многодетных мам, сообщил БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты (БНП) Артур Стрех.

В этом году республиканская благотворительная акция, приуроченная к празднованию Дня матери, пройдет в режиме онлайн. Участие в ней примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро страны.

В течение рабочего дня женщины, воспитывающие троих и более детей, могут обратиться к нотариусу и получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию специалиста. Чтобы минимизировать личные контакты для защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией, в день проведения акции нотариусы будут бесплатно консультировать по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеры). Формат предоставления бесплатной консультации можно согласовать заранее, позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро. Контактные данные можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе "Найти нотариуса".

Кроме того, 14 октября на сайте Белорусской нотариальной палаты состоится онлайн-семинар для граждан, посвященный вопросам удостоверения брачных договоров, соглашений о разделе имущества, соглашений о детях и соглашений об уплате алиментов. Нотариусы расскажут, как мирно и без суда договориться о воспитании и содержании детей или разделить совместно нажитое имущество, а также ответят на вопросы граждан. Начало онлайн-семинара в 11.00. Вопросы можно заранее направить на адрес электронный почты info@belnotary.by, указав свое имя и город проживания. Ответы прозвучат во время онлайн-семинара.-0-