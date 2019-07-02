Новая методика оценки ЦТ позволяет лучше ранжировать хорошо подготовленных абитуриентов - Миксюк

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая методика оценки ЦТ позволяет лучше оценивать реальные знания абитуриентов, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

В этом году гораздо меньше, чем это было в прошлые годы, число обращений от абитуриентов в связи с тем, что они недовольны тестовым баллом, что он для них непонятен. Многие абитуриенты участвовали в репетиционном тестировании, они трезво оценивают свои школьные знания. Новая методика позволяет корректно сопоставлять эти результаты, поэтому для них баллы ЦТ не стали серьезной неожиданностью. Методика позволяет реально оценивать полноту знаний и объективно их измерять. В этом и есть ее основное достоинство.

"Мы выбрали мировую методику и ею руководствуемся, - сказал Юрий Миксюк. - Шкала распределения на начальном и конечном этапе является несколько нелинейной. Можно это трактовать с точки зрения спорта. Последние метры, если мы финишируем, самые дорогие, и тот, кто приходит, получает многие бонусы". Логично, что чем больше сложных заданий решает абитуриент, тем больше баллов он набирает.

Юрий Миксюк также прокомментировал предположение о том, что с учетом новой методики оценки результатов ЦТ баллы у сильных абитуриентов не очень изменятся, а у более слабых - заметно поднимутся. В связи с этим конкуренция между сильными абитуриентами станет выше. "Чтобы снять волнения хорошо подготовленных абитуриентов, мы неоднократно подчеркивали (прежде чем внедрять методику, мы это проверяли), что процент абитуриентов, которые набирают 70 баллов и выше, тот же. Поэтому конкуренция у этих абитуриентов будет та же", - сказал он. Что касается ребят послабее, то большее число из них будет иметь средний балл.

Директор Республиканского института контроля знаний также считает некорректным сравнение результатов ЦТ, полученных по старой и новой методикам. "Есть такое мнение, что новая методика недооценивает хорошо подготовленных абитуриентов, что по старой они бы получили больше. Это сравнение некорректно. Методика не отнимает баллы, она их начисляет. Тот абитуриент, который получил больше первичных баллов, обязательно получит больше тестовых", - добавил он.-0-

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