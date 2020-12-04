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04 декабря 2020, 09:00

Новая неделя – новые счастливчики рекламных игр Белагропромбанка!

Еще пять кроссоверов Geely Emgrand X7 разыграет Белагропромбанк среди вкладчиков в игре "Тачка за заначку!"
Еще пять кроссоверов Geely Emgrand X7 разыграет Белагропромбанк среди вкладчиков в игре "Тачка за заначку!"

Второй Geely Emgrand X7 уже уехал к своему победителю и следующие 100 000 белорусских рублей нашли своего обладателя! И еще много призов ожидает вкладчиков Белагропромбанка – участников рекламных игр "Заработай на заначке!" и "Тачка за заначку!". А впереди – возможность выиграть квартиру в рекламной игре "Квартира за заначку!". Ураган призов набирает силу.

Конечно, пришло время думать о подарках не только для родных и близких, но и для себя! Отличная идея – новый автомобиль или 100 000 рублей. Белагропромбанк дает такую возможность каждому. А с 1 декабря клиенты банка могут стать участниками рекламной игры "Квартира за заначку!" и получить шанс выиграть квартиру в Минске! Первую квартиру банк разыграет уже 16 декабря. Поспешите оформить вклад в Белагропромбанке!

Пенсионерка Валентина Древило из Мозыря (на фото вторая справа) стала второй победительницей игры "Тачка за заначку!"
Пенсионерка Валентина Древило из Мозыря (на фото вторая справа) стала второй победительницей игры "Тачка за заначку!"

А пока вкладчики продолжают получать денежные призы в рекламной игре "Заработай на заначке!", для участия в которой надо заключить договор безотзывного банковского вклада на срок от 95 дней в Белагропромбанке с 1 октября по 31 декабря 2020 года. Розыгрыши главного приза 100 000 белорусских рублей и 10-ти дополнительных призов по 1 000 белорусских рублей проходят каждую среду в 21.00 на телеканале "НТВ-Беларусь" в прямом эфире программы "Вечерний ураган призов", а также на YouTube-канале Белагропромбанка.

Максим Ледян из Орши стал очередным победителем рекламной игры "Заработай на заначке!"
Максим Ледян из Орши стал очередным победителем рекламной игры "Заработай на заначке!"

Наш главный победитель 7-го розыгрыша рекламной игры "Заработай на заначке!" Максим Ледян, программист из Орши, очень постарался и сделал сразу 8 вкладов в расчете выиграть главный приз – и не просчитался. Он даже не сомневался в своей победе и просто ждал, когда выиграет. Так и вышло!

В шоу "Вечерний ураган призов" каждую среду в 21.00 определяются новые победители рекламных игр Белагропромбанка
В шоу "Вечерний ураган призов" каждую среду в 21.00 определяются новые победители рекламных игр Белагропромбанка

Клиент Белагропромбанка Максим Ледян (выигрыш 100 000 рублей) рассказал: "Я открывал вклады в Орше, куда переехал буквально недавно с семьей из Минска. Мы переехали, потому что не хватило части денег на квартиру там. Решили отправиться к родственникам, работа у меня сейчас удаленная. И как раз недалеко рядом с нашим домом есть отделение Белагропромбанка, мы перевели часть денег с минского счета и решили переоформить. Сначала моя жена сделала вклад и рассказала мне об акции. Я подумал и решил тоже сходить, собрал все деньги и сделал так, чтобы у меня было 8 попыток. То есть сделал 8 вкладов. Жена даже ругалась, что я так надолго ушел в банк".

Узнал о победе Максим неожиданно: вышел в обед поменять 25 долларов США в банке, и сотрудник банка (а это был тот же человек, который рассказал нашему вкладчику про игру) сообщил, что Максим выиграл главный приз.

В беседах с победителями в студии "Вечерний ураган призов" узнаем много интересного о наших клиентах – вкладчиках Белагропромбанка
В беседах с победителями в студии "Вечерний ураган призов" узнаем много интересного о наших клиентах – вкладчиках Белагропромбанка

Я поднялся домой и посмотрел выпуск на YouTube. И да – я действительно выиграл! У меня было предчувствие, что я выиграю, но перепутал даты и ждал выигрыш на прошлой неделе. Даже подключил себе платную трансляцию НТВ, потому что не пользуюсь телевидением. А оказалось, что выиграл на этой. Спасибо! – не скрывая своей радости, рассказал Максим Ледян.

Валентина Древило из Мозыря – обладатель нового кроссовера Geely Emgrand X7
Валентина Древило из Мозыря – обладатель нового кроссовера Geely Emgrand X7

Состоялся и очередной розыгрыш новой рекламной игры "Тачка за заначку!", и вот уже второй Geely Emgrand X7 уехал к своей героине. Мы поговорили с победительницей игры, пенсионеркой из Мозыря Валентиной Древило, которая узнала о победе, когда смотрела прямой эфир передачи "Вечерний ураган призов", и в буквальном смысле разбудила всех соседей ярким проявлением своего восторга.

Новый автомобиль очень понравился счастливой владелице Валентине Древило
Новый автомобиль очень понравился счастливой владелице Валентине Древило

Я живу в Мозыре, мне 67 лет, я на пенсии. С Белагропромбанком вместе уже более 20 лет. Я смотрела передачу и услышала свое имя. Все совпало: фамилия, имя, только города не было, поэтому я до конца не поверила и сомневалась, а вдруг однофамильцы. Наверное, все соседи услышали, как я кричала. Я сама не водитель, но у меня сын за рулем. Поэтому приз очень кстати. Будем отмечать всей семьей. Играйте и выигрывайте, это все по-честному! – поделилась впечатлениями победительница рекламной игры "Тачка за заначку!" Валентина Древило.

Безусловно, не могут не радовать положительные эмоции наших вкладчиков от выигрышей. Особенно приятно, что клиенты в унисон заявляют: главным импульсом к тому, чтобы сделать вклад в банке, послужила даже не рекламная игра, а надежность и стабильность финансового учреждения, которому доверяют свои сбережения сотни тысяч людей страны.

Приятно также, что 2 декабря список победителей рекламных игр Белагропромбанка пополнился новыми именами. Так, третий кроссовер в рамках игры "Тачка за заначку!" достался Голубович Наталье Петровне, а денежный приз 100 000 белорусских рублей в игре "Заработай на заначке!" отправляется Беляк Татьяне Васильевне.

Студия шоу "Вечерний ураган призов" снова ждет своих героев
Студия шоу "Вечерний ураган призов" снова ждет своих героев

Рассказываем также о счастливчиках, которые выиграли по 1 000 белорусских рублей:

Злыденная Людмила Николаевна

Полюх Сергей Иванович

Чубукова Ольга Владимировна

Муха Валентина Александровна

Буглаева Алла Николаевна

Гурин Александр Михайлович

Жилянин Михаил Васильевич

Киселевский Александр Мечиславович

Кандаков Сергей Аркадьевич

Юрасев Николай Васильевич

Напоминаем: для того чтобы принять участие в игре "Тачка за заначку!", надо заключить договор безотзывного банковского вклада в иностранной валюте на сумму не менее 3500 долларов США, 2500 евро или 150 000 российских рублей на срок от 185 дней. Еще пять новеньких кроссоверов Geely ждут своих владельцев!

И с радостью сообщаем: чтобы стать участником рекламной игры "Квартира за заначку!" и получить шанс выиграть одну из четырех квартир в Минске, необходимо в период с 1 по 31 декабря 2020 года включительно заключить договор срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в иностранной валюте на сумму не менее 3 500 долларов США, 2 500 евро или 150 000 российских рублей на срок от 185 дней и более.

Поздравляем всех победителей и желаем всем участникам большой удачи. Возможно, в следующий раз мы будем брать интервью в студии "Вечерний ураган призов" у вас!

Рекламная игра "Заработай на заначке!"

Период проведения: с 1 октября 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о гос.регистрации №3860 выдано МАРТ РБ 25.09.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

Рекламная игра "Тачка за заначку!"

Период проведения: с 1 ноября 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о гос.регистрации №3873 выдано МАРТ РБ 21.10.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

Рекламная игра "Квартира за заначку!"

Период проведения: с 1 декабря 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о гос.регистрации №3900 выдано МАРТ РБ 27.11.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

ОАО "Белагропромбанк". УНП 100693551.

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