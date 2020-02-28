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28 февраля 2020, 15:00

Новая ракета для белорусского "Бука" может работать в условиях помех

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая ракета для белорусского зенитного ракетного комплекса "Бук-МБ3К" может работать в условиях помех. Об этом рассказал журналистам директор научно-производственного предприятия "ОКБ ТСП" Геннадий Кирячок, передает корреспондент БЕЛТА.

Ракета 9М318 предназначена для поражения беспилотников, аэродинамических целей, вертолетов, крылатых ракет, тактических баллистических целей. "Ракета изготовлена с применением композитных материалов. Особая гордость этой ракеты - активная головка самонаведения, которая позволяет в условиях постановки помех выполнять полностью задачу по перехвату", - сказал Геннадий Кирячок. Дальность перехвата зенитной управляемой ракеты - до 70 км, высота - от 15 м до 25 км.

Уже завершены летные испытания для проверки аэродинамических характеристик и автопилота. Пуски полностью подтвердили заложенные конструкторами решения.

Как сообщалось, глава Госкомвоенпрома Роман Головченко в конце января анонсировал летные испытания зенитной управляемой ракеты средней дальности. Успешные испытательные пуски состоялись уже в феврале.

Впервые ЗРК "Бук-МБ3К" в составе самоходной огневой и пуско-заряжающей установок, пункта боевого управления и радиолокационной станции кругового обзора был продемонстрирован в Минске в мае 2019 года на международной выставке вооружения и военной техники MILEX. Производитель комплекса - предприятие "ОКБ ТСП". Проектировать ЗРК специалисты начали более десяти лет назад. С тех пор предприятие создало полный комплекс средств боевого применения и средств наземного обслуживания. Серийное производство ЗРК будет полностью локализовано на предприятиях белорусской военной промышленности.

Зенитный ракетный комплекс средней дальности "Бук-МБ3К" по своим разведывательным, огневым и маневренным возможностям не уступает современным аналогичным ЗРК средней дальности. По соотношению цены и боевых свойств он весьма привлекателен для стран, которые не производят вооружение такого класса.

Работы по созданию в Беларуси собственного перспективного ЗРК средней дальности были начаты в 2016 году по поручению главы государства во время его посещения ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения". С этой целью в "ОКБ ТСП" была развернута серия опытно-конструкторских работ по созданию перспективного ЗРК средней дальности и его основных составных частей - боевых и технических средств.

Для самоходной огневой и пусковой заряжающей установок ЗРК Минским заводом колесных тягачей разработано четырехосное полноприводное шасси МЗКТ-69225 с колесной формулой 8х8. Грузоподъемность шасси составляет 17,3 т, установлен 500-сильный двигатель. Это позволяет данным машинам комплекса совершать марши со скоростью 60 км/ч.

Разработана и новая твердотельная РЛС S-диапазона с фазированной антенной решеткой. Это позволило увеличить дальность обнаружения целей типа истребитель до 130 км, увеличить количество целевых каналов при стрельбе, а также обеспечить уверенное сопровождение целей в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия. Автоматическое сопровождение целей может вестись как радиолокационным способом, так и с помощью новой тепловизионной оптической системы. Применение специальных методов и алгоритмов обработки сигналов позволило улучшить точность определения координат целей.

Именно в "ОКБ ТСП" были проведены работы по модернизации зенитно-управляемой ракеты 9М38(М1) до уровня 9М38МБ, завершена разработка и изготовлены опытные образцы новой ЗУР 9М318 с максимальной дальностью перехвата целей до 70 км.-0-

Фото Рамиля Насибулина

Первые испытания отечественной зенитной управляемой ракеты успешно прошли в БеларусиПервые испытания отечественной зенитной управляемой ракеты успешно прошли в Беларуси
"Первый этап испытаний собственной зенитной управляемой ракеты прошел успешно. Все задачи, которые ставились, выполнены", - сказал председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко.

Пуски белорусской зенитной управляемой ракеты с боевой частью запланированы на конец годаПуски белорусской зенитной управляемой ракеты с боевой частью запланированы на конец года
"Мы идем к тому, чтобы до конца этого года провести значительную часть новых испытаний. Цикл достаточно длинный, но мы и разработчики стараемся как можно быстрее это сделать", - проинформировал председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко.

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