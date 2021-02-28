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28 февраля 2021, 21:48

Новая редакция УК Беларуси передана на рассмотрение в Администрацию Президента

Фото из архива
Фото из архива

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая редакция Уголовного Кодекса Беларуси передана на рассмотрение в Администрацию Президента. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Наталья Филиппова в эфире телеканала"Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Уголовный Кодекс (новая редакция - Прим. БЕЛТА) передан в Администрацию Президента. Первая ближайшая сессия парламента будет в апреле, в данном случае, если пройдет два чтения, то, возможно, и в двух чтениях документ будет принят", - отметила замминистра.

Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс в свою очередь сообщила, часть работы над документом Администрация взяла на себя, "чтобы к сессии Кодекс представить на рассмотрение, и чтобы не было лишней задержки".

Заместитель министра юстиции Наталья Филиппова также рассказала, что в настоящее время на высокой стадии готовности находится Закон о защите персональных данных. "Два года мы работали над этим законом. Он уже подготовлен ко второму чтению и находится в Палате представителей", - сообщила заместитель главы ведомства.-0-

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