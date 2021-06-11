Новая редакция закона о донорстве крови и ее компонентов внесена в Палату представителей

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект "Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов" внесен в Палату представителей, сообщила журналистам председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей, доктор медицинских наук Людмила Макарина-Кибак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Законопроект "Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов" вчера внесен в Палату представителей. Это наша депутатская инициатива, поэтому мы продолжаем над ней работать уже в Палате представителей", - сказала Людмила Макарина-Кибак.

Она пояснила: главной новеллой законопроекта является то, что донорство крови будет безвозмездным. "Мы предлагаем сделать его таковым по той причине, что общество может считаться гражданским, только если каждый человек считает своим долгом помочь другому, кто в этом нуждается. И мы прекрасно понимаем, что если кому-то нужна кровь, значит, мы должны безвозмездно помочь", - добавила она.

Беларусь рассчитывает полностью перейти на безвозмездное донорство. Как объясняют специалисты, такое донорство соответствует международной практике и не означает бесплатное донорство. Тем, кто сдает кровь безвозмездно, компенсируют, например, затраты на питание для восстановления после процедуры. Иными словами, они не получают выгоды, но и не несут финансовых затрат.-0-