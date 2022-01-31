Новиков: помнить предшественников и сохранять заложенные ими традиции - наш священный долг

31 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мы должны помнить своих предшественников и сохранять заложенные ими традиции. Такое мнение по итогам Послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию высказал генеральный директор ОАО "Гомсельмаш" Александр Новиков, сообщает БЕЛТА.

Глава государства в Послании затронул практически все сферы жизни, отметил Александр Новиков. Речь шла как об укреплении безопасности страны, так и развитии экономики, социальной сферы и сохранении исторической памяти.

Белорусский лидер не обошел в Послании и важную для производственного сектора, включая "Гомсельмаш", тему цифровизации экономики. "Внедрение в производство элементов "Индустрии 4.0", новых цифровых технологий, автоматизация труда конструкторов, технологов, создание роботизированных и автоматизированных производств, внедрение систем управления на основе полной цифровой интеграции работ по всей цепочке от создания конструкции до изготовления ее элементов на рабочих местах - основные резервы. Кроме того, это веление времени, которое не только поможет производству исключить возможное негативное влияние человеческого фактора на качество изготовления продукции, но и существенно повысит производительность труда. Среди плюсов и рост объемов производства в условиях все более обостряющегося дефицита профессионально подготовленных рабочих кадров", - подчеркнул Александр Новиков.

Генеральный директор отметил, что сохранение исторической памяти для трудового коллектива ОАО "Гомсельмаш" - близкая и понятная тема. "Наше предприятие, появившись на экономической карте страны в конце 1920-х годов, в довоенные и послевоенные годы внесло существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса Беларуси, всего Советского Союза. И в наши дни продолжает обеспечивать продовольственную безопасность республики. Сотни гомсельмашевцев во время Великой Отечественной войны сражались на фронтах, в подполье и в рядах народных мстителей, ковали победу над врагом в тылу в далеком Кургане, поднимали завод из руин в конце 1940-х, участвовали в его реконструкции в 1970-1980-х. В нашем трудовом коллективе работали два Героя Советского Союза, четыре Героя Социалистического Труда, два полных кавалера ордена Трудовой Славы, три Почетных гражданина города Гомеля и один Почетный гражданин Гомельской области. Десятилетиями нарабатывался опыт и закладывались традиции, которые помогают и сегодня справляться с трудностями и вызовами времени. Помнить своих предшественников, сохранять заложенные ими традиции - наш священный долг", - заключил генеральный директор ОАО "Гомсельмаш".-0-