Новое производство биотехнологических продуктов планируется открыть в парке "Великий камень"

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое производство по выпуску биотехнологической продукции планируется организовать на территории Китайско-белорусского парка "Великий камень". Об этом сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время посещения Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, планируется реализовать инвестиционный проект для производства новых биотехнологических продуктов и, возможно, рекомбинантных форм вакцины против COVID-19. Первоначально рассматривалась возможность реализовать проект на базе РНПЦ. "Но исходя из того, что в парке "Великий камень" построена инфраструктура, планируем вынос основных производственных мощностей именно туда", - пояснил министр.

Разработкой проекта занимается организация "Белпроект", которая имеет опыт в данной сфере. Она и ранее, и сейчас ведет наиболее крупные проекты в сфере внедрения новых медицинских и биотехнологий. "Территория сформирована, концепция есть. Но мы хотели бы получить более комплексный проект и потому не торопимся", - сказал министр.-0-

Дмитрий Пиневич

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