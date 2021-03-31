31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белмедпрепараты" выпустят первую промышленную партию вакцины "Спутник V" в середине апреля. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время посещения Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр рассказал, что буквально на днях в Беларусь поступила партия в 100 тыс. доз второго компонента "Спутник V" и она распределяется по территории страны. "С середины апреля выходит первая стотысячная партия с "Белмедпрепаратов", она уже будет промышленной", - отметил он.

По его словам, ежемесячно будет выпускаться по 500 тыс. вакцин на "Белмедпрепаратах". При этом министр пояснил: когда специалисты говорят о 500 тыс. вакцин, подразумеваются сразу два компонента. То есть речь идет о вакцинации 500 тыс. человек.

Дмитрий Пиневич

В апреле - мае этого года планируется привить около 1 млн человек. "И к осеннему сезону достичь желаемой цифры - 4 млн человек", - сказал министр.

Однако продолжение вакцинации не означает, что можно ослабить противоэпидемические мероприятия, в том числе требование по использованию масок в общественных местах. Контроль за соблюдением этого требования, по словам министра, будет усилен. "Контроль за масочным режимом должен быть даже в большей степени ужесточен ", - убежден он.

Дмитрий Пиневич обратил особое внимание на эффективное сотрудничество двух систем здравоохранения - Беларуси и России, что ярко проявилось и в борьбе с коронавирусной инфекцией. Например, готовность российской стороны предоставить трансфер технологий по производству вакцины от COVID-19. "Уверен, на нашем предприятии будет разливаться большее количество вакцин (чем необходимо для внутренних потребностей Беларуси. - Прим. БЕЛТА), и мы об этом договаривались. Это будут покрываться нужды Российской Федерации либо каких-то третьих стран в наших общих интересах", - отметил министр.-0-