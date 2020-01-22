Нового гендиректора Национального аэропорта Минск назначат в ближайшее время - Сикорский

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый руководитель Национального аэропорта Минск будет назначен в ближайшее время. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

Накануне, по его словам, у Дмитрия Меликяна, который руководил компанией с 2005 года, был последний рабочий день. "Решение принято по соглашению сторон", - уточнил Артем Сикорский. Пока обязанности гендиректора аэропорта исполняет Вячеслав Хоронеко (заместитель гендиректора по техническому развитию Национального аэропорта Минск).

"Это очень важное для нас предприятие, - подчеркнул Артем Сикорский. - Поэтому в ближайшее время департамент определится с кандидатурой нового руководителя".

Национальный аэропорт Минск предоставляет весь комплекс аэропортовых услуг. Здесь две искусственные взлетно-посадочные полосы, оснащенные современным оборудованием, что позволяет принимать воздушные суда всех типов без ограничений в сложных метеоусловиях. Регулярные полеты из Национального аэропорта Минск выполняются по 55 международным воздушным трассам в Западную Европу, Ближний Восток и другие регионы.-0-