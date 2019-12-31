31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодние деревья в кадках становятся все более популярными у белорусов. Об этом рассказали корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Все большей популярностью у белорусов пользуются новогодние деревья в кадках. Если в прошлом году их было продано чуть более 2 тыс. штук, то по данным на утро 31 декабря их реализовано уже почти 2,4 тыс. штук. А ведь елочные базары сегодня еще работают, а значит эта цифра будет больше", - отметили в министерстве.

Также, по данным Минлесхоза, на сегодня уже продано около 129 тыс. новогодних деревьев, в том числе чуть более 13 тыс. сосен. Больше всего колючих красавиц к празднику реализовали Минское и Гродненское ГПЛХО (чуть более 30 тыс. и свыше 29,9 тыс. соответственно). Новогодних букетов продано свыше 2,3 тыс. Наибольшей популярностью эти праздничные украшения пользуются у жителей столицы и Гродненской области, менее охотно их покупают в Брестской и Витебской областях.

Первые елочные базары в стране в этом году заработали еще 20 декабря, однако массовая торговля развернулась на два-три дня позже. На сайте Министерства лесного хозяйства опубликован перечень елочных базаров в областных центрах и Минске, где представлена продукция лесхозов и Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра. В нынешнем году средняя стоимость новогодних деревьев сформировалась следующим образом: до 1 м - Br9, от 1 до 2 м - Br11, от 2 до 3 м - Br16. При этом стоимость варьируется в зависимости от области и региона. На складах лесничеств новогодние деревья можно приобрести по сниженным ценам.

В 2018 году лесхозы республики продали более 161,3 тыс. новогодних деревьев, 3,8 тыс. букетов, а также свыше 2 тыс. праздничных деревьев в кадках.-0-