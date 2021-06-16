Новоселье в Minsk World! Готовый дом "Сан-Франциско" встречает первых жильцов

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 16 июня 2021
Минск Малооблачно +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:52 Институт прямой конституционной жалобы может появиться в Беларуси Общество
10:49 Лукашенко: каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок Президент
10:49 Белорусы смогут обращаться в КС для проверки соблюдения Конституции при судебном разбирательстве Политика
10:46 Для гостей праздника "Купалье" в Александрии БЖД назначила дополнительные поезда Регионы
10:46 Андрейченко: под флагом "защиты свободы и демократии" запущен процесс экономического удушения Беларуси Политика
10:44 КС планируют наделить правом проверки результатов выборов и процесса импичмента Президента Общество
10:43 Лукашенко: решение о создании территориальной обороны подтвердило свою целесообразность Президент
10:39 Дни памяти Василя Быкова пройдут 19-22 июня в музее писателя в Ждановичах Афиша
10:37 На участке МКАД из-за ДТП затруднено движение Происшествия
10:36 Лукашенко: только всенародная оборона способна дать настоящий отпор противникам Президент
10:33 В Добрушском районе горел магазин Происшествия
10:28 Студенты БГУ разработали 14 коллекций модной одежды для детей и взрослых Общество
10:21 Лукашенко в Шклове проводит встречу по вопросам территориальной обороны Президент
10:19 СК: за прошедшие сутки из-за несчастных случаев погибли 4 детей Происшествия
10:12 Клишевич: "Солидарность" 2.0 - как американские спецслужбы ведут подрывную деятельность против Беларуси Политика
10:09 На МКАД легковушка насмерть сбила лося Происшествия
10:04 Словения объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране В мире
09:53 Теплая погода и достаток влаги способствуют формированию колоса озимых - Белгидромет Общество
09:42 В Пинске из окна седьмого этажа выпал ребенок Происшествия
09:36 В Германии полсотни полицейских состояли в правоэкстремистских чатах В мире
09:23 На ТЭЦ-5 доставлена первая газотурбинная установка для пико-резервных энергоисточников Регионы
09:10 В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось около 1 тыс. фур Общество
09:10 Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии В мире
09:07 МЧС рассказало, какие автомобили горят чаще Общество
09:00 СК ожидает ответа на обращение к Павлу Дурову Общество
09:00 Новоселье в Minsk World! Готовый дом "Сан-Франциско" встречает первых жильцов Общество
08:50 В Чаусском районе 12 семей выступят на региональном этапе "Властелина села" Регионы
08:25 Брестский академический театр драмы покажет гомельскому зрителю две комедии и сказку для детей Афиша
08:17 Израильская авиация нанесла удары по позициям группировок в Газе В мире
08:12 Зал для таиландского бокса оборудовали в Бресте Регионы
Все новости
Все новости
Общество
16 июня 2021, 09:00

Новоселье в Minsk World! Готовый дом "Сан-Франциско" встречает первых жильцов

Переехать в "Сан-Франциско" легко!
Переехать в "Сан-Франциско" легко!

А вы хотите пригласить друзей на новоселье в Сан-Франциско? Совсем скоро у жителей одноименного дома в квартале "Северная Америка" будет такая возможность, ведь накануне они получили ключи от своих квартир.

Дом "Сан-Франциско" в многофункциональном комплексе Minsk World пользуется большой популярностью у покупателей, поэтому к моменту приемки здесь практически не осталось свободных квартир.

Все потому, что у новостройки столько преимуществ, что сложно устоять перед покупкой недвижимости здесь!

Дом "Сан-Франциско" - это новостройка в 25 этажей с квартирами свободной планировки от 30 до 70 квадратных метров. На нужный этаж жильцов доставят три бесшумных лифта фирмы OTIS, один из которых – панорамный. В квартирах – лоджии и панорамные окна, оборудованные детскими замками безопасности.

Некоторые жильцы выбрали этот дом как объект для инвестиций. Например, Андрей Костюкевич купил в "Сан-Франциско" сразу несколько квартир.

Дом пользуется популярностью у клиентов
Дом пользуется популярностью у клиентов

"Я приобрел жилье здесь с перспективой инвестиций на ближайшие десять лет. Потом дети вырастут и недвижимость перейдет в их собственность. На данный момент для меня это выгодное вложение денег, возможность иметь пассивный доход", - рассказал он.

Андрей видит в новом районе перспективы для успешных молодых специалистов, которые знают, чего хотят от жизни.

Андрей Костюкевич считает комплекс выгодным вложением денег
Андрей Костюкевич считает комплекс выгодным вложением денег

"Здесь будет много кафе, магазинов и зон отдыха. Вблизи МКАД, а значит есть удобный выезд на кольцевую. Даже несмотря на то, что застройщик обещает построить собственную инфраструктуру, здесь уже есть детские, сады, школы и поликлиники поблизости", - добавил мужчина.

Он подчеркнул, что будет и дальше вкладываться в квартиры и не планирует менять застройщика, так как "качество и сроки строительства устраивают".

Здесь есть все для отдыха детей и взрослых
Здесь есть все для отдыха детей и взрослых

Дом "Сан-Франциско" находится в квартале "Северная Америка". Здесь термин "транспортная доступность" приобретает особое значение: рядом пролегает одна из важных транспортных магистралей города – улица Кижеватова. По периметру всего квартала - остановки наземного транспорта, а в пешей доступности находятся две станции метро, одна из которых – "Аэродромная" - еще строится, а вторая – "Ковальская Слобода" - уже работает.

Район по достоинству оценила и Оксана Дещиц. Она переезжает в Minsk World не одна, а вместе со своей подругой. Женщинам приглянулся комплекс, поэтому планируют жить рядом и продолжать многолетнюю дружбу семьями.

Оксана не может сдержать эмоций
Оксана не может сдержать эмоций

"Я в восторге, все очень нравится", - улыбается она.

Оксана признается, что эмоции переполняют.

"Невозможно передать чувства, которые испытываешь, когда заходишь в собственное жилье", - добавляет она.

В лобби дома – стильный интерьер
В лобби дома – стильный интерьер

А вот Сергей Бондарь при выборе жилья использовал исключительно прагматичный подход. Он сам работает в сфере строительства, в том числе участвовал в возведении комплекса "Маяк Минска", поэтому смог оценить качество новостройки.

Сергей оценил высокое качество монолита в новостройке
Сергей оценил высокое качество монолита в новостройке

"Все стыки и потолки ровные, лифтовые шахты тоже. Это большой плюс. Кроме того, я работал на стройках за границей и могу сказать, что качество монолита не уступает европейскому", - уверен мужчина.

По его словам, возведение в комплексе собственной инфраструктуры – правильное решение для комфорта жителей. В качестве примера он привел квартал "Эмиратс", где в пешей доступности уже есть вся необходимая инфраструктура для взрослых и детей.

Клиентам нравится качество строительства
Клиентам нравится качество строительства

Квартал "Северная Америка" также отлично подойдет для семей с детьми – здесь запроектированы две школы, а рядом с каждым домом – детские и спортивные площадки. К слову, автомобильные парковки вынесены на периферию квартала. Оставить машину можно будет в паркинге торгового-центра через дорогу.

Таким будет квартал после завершения строительства
Таким будет квартал после завершения строительства

В другом направлении, но тоже через дорогу от квартала появится свой островок природы – большой парк с фонтанами и аттракционами, зонами отдыха и выгула домашних животных, спортивными и игровыми зонами.

Удобно жителям квартала будет добираться и до экономического сердца Minsk World – Международного финансового центра и торгово-развлекательного центра Mara Mall.

Новый готовый дом "Сан-Франциско" - это не первая новостройка в квартале "Северная Америка". Здесь уже сданы дома "Монреаль", "Новый Орлеан", "Ванкувер", "Квебек"! В некоторых из них еще можно купить квартиру!

А дома "Чикаго", "Нью-Йорк", "Майами", "Лос-Анджелес" и "Лас-Вегас" находятся на разных этапах строительства и в них тоже можно подобрать недвижимость на любой вкус.

Наши менеджеры ответят на все интересующие вопросы и помогут с выбором квартиры. Обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – мечты сбываются!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бренды жилье компании строительство
Новости рубрики Общество
Институт прямой конституционной жалобы может появиться в Беларуси
Фото из архива КС планируют наделить правом проверки результатов выборов и процесса импичмента Президента
Фото из архива Студенты БГУ разработали 14 коллекций модной одежды для детей и взрослых
Фото из архива Теплая погода и достаток влаги способствуют формированию колоса озимых - Белгидромет
Фото из архива В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось около 1 тыс. фур
Фото из архива МЧС рассказало, какие автомобили горят чаще
Главное
Лукашенко: только всенародная оборона способна дать настоящий отпор противникам
КС планируют наделить правом проверки результатов выборов и процесса импичмента Президента
Андрейченко: под флагом "защиты свободы и демократии" запущен процесс экономического удушения Беларуси
Новоселье в Minsk World! Готовый дом "Сан-Франциско" встречает первых жильцов
Топ-новости
Лукашенко: каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок
СК ожидает ответа на обращение к Павлу Дурову
Клишевич: "Солидарность" 2.0 - как американские спецслужбы ведут подрывную деятельность против Беларуси
Беларусь и Китай обладают колоссальным потенциалом для взаимовыгодных отношений - Макаров
Белорусские пятиборцы выиграли серебро ЧМ в смешанной эстафете
Реальные денежные доходы белорусов в январе-апреле выросли на 3,4%
Правительство скорректировало перечни документов, срок действия которых продлевается
Минэкономики прокомментировало указ о развитии "Великого камня"
Для гостей праздника "Купалье" в Александрии БЖД назначила дополнительные поезда
Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Берлине
Андрейченко: сильная власть нужна для спокойной жизни страны
Минздрав: в 11-й городской больнице проведена оценка организации питания
Все домыслы о гипердавлении на Протасевича не подтверждаются - Петровский
ФПБ призвала включить в итоговый документ конференции труда МОТ пункт о недопустимости санкций
Блеск и нищета западной модели демократии - комментарий
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.