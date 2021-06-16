Новоселье в Minsk World! Готовый дом "Сан-Франциско" встречает первых жильцов

А вы хотите пригласить друзей на новоселье в Сан-Франциско? Совсем скоро у жителей одноименного дома в квартале "Северная Америка" будет такая возможность, ведь накануне они получили ключи от своих квартир.

Дом "Сан-Франциско" в многофункциональном комплексе Minsk World пользуется большой популярностью у покупателей, поэтому к моменту приемки здесь практически не осталось свободных квартир.

Все потому, что у новостройки столько преимуществ, что сложно устоять перед покупкой недвижимости здесь!

Дом "Сан-Франциско" - это новостройка в 25 этажей с квартирами свободной планировки от 30 до 70 квадратных метров. На нужный этаж жильцов доставят три бесшумных лифта фирмы OTIS, один из которых – панорамный. В квартирах – лоджии и панорамные окна, оборудованные детскими замками безопасности.

Некоторые жильцы выбрали этот дом как объект для инвестиций. Например, Андрей Костюкевич купил в "Сан-Франциско" сразу несколько квартир.

Дом пользуется популярностью у клиентов

"Я приобрел жилье здесь с перспективой инвестиций на ближайшие десять лет. Потом дети вырастут и недвижимость перейдет в их собственность. На данный момент для меня это выгодное вложение денег, возможность иметь пассивный доход", - рассказал он.

Андрей видит в новом районе перспективы для успешных молодых специалистов, которые знают, чего хотят от жизни.

Андрей Костюкевич считает комплекс выгодным вложением денег

"Здесь будет много кафе, магазинов и зон отдыха. Вблизи МКАД, а значит есть удобный выезд на кольцевую. Даже несмотря на то, что застройщик обещает построить собственную инфраструктуру, здесь уже есть детские, сады, школы и поликлиники поблизости", - добавил мужчина.

Он подчеркнул, что будет и дальше вкладываться в квартиры и не планирует менять застройщика, так как "качество и сроки строительства устраивают".

Здесь есть все для отдыха детей и взрослых

Дом "Сан-Франциско" находится в квартале "Северная Америка". Здесь термин "транспортная доступность" приобретает особое значение: рядом пролегает одна из важных транспортных магистралей города – улица Кижеватова. По периметру всего квартала - остановки наземного транспорта, а в пешей доступности находятся две станции метро, одна из которых – "Аэродромная" - еще строится, а вторая – "Ковальская Слобода" - уже работает.

Район по достоинству оценила и Оксана Дещиц. Она переезжает в Minsk World не одна, а вместе со своей подругой. Женщинам приглянулся комплекс, поэтому планируют жить рядом и продолжать многолетнюю дружбу семьями.

Оксана не может сдержать эмоций

"Я в восторге, все очень нравится", - улыбается она.

Оксана признается, что эмоции переполняют.

"Невозможно передать чувства, которые испытываешь, когда заходишь в собственное жилье", - добавляет она.

В лобби дома – стильный интерьер

А вот Сергей Бондарь при выборе жилья использовал исключительно прагматичный подход. Он сам работает в сфере строительства, в том числе участвовал в возведении комплекса "Маяк Минска", поэтому смог оценить качество новостройки.

Сергей оценил высокое качество монолита в новостройке

"Все стыки и потолки ровные, лифтовые шахты тоже. Это большой плюс. Кроме того, я работал на стройках за границей и могу сказать, что качество монолита не уступает европейскому", - уверен мужчина.

По его словам, возведение в комплексе собственной инфраструктуры – правильное решение для комфорта жителей. В качестве примера он привел квартал "Эмиратс", где в пешей доступности уже есть вся необходимая инфраструктура для взрослых и детей.

Клиентам нравится качество строительства

Квартал "Северная Америка" также отлично подойдет для семей с детьми – здесь запроектированы две школы, а рядом с каждым домом – детские и спортивные площадки. К слову, автомобильные парковки вынесены на периферию квартала. Оставить машину можно будет в паркинге торгового-центра через дорогу.

Таким будет квартал после завершения строительства

В другом направлении, но тоже через дорогу от квартала появится свой островок природы – большой парк с фонтанами и аттракционами, зонами отдыха и выгула домашних животных, спортивными и игровыми зонами.

Удобно жителям квартала будет добираться и до экономического сердца Minsk World – Международного финансового центра и торгово-развлекательного центра Mara Mall.

Новый готовый дом "Сан-Франциско" - это не первая новостройка в квартале "Северная Америка". Здесь уже сданы дома "Монреаль", "Новый Орлеан", "Ванкувер", "Квебек"! В некоторых из них еще можно купить квартиру!

А дома "Чикаго", "Нью-Йорк", "Майами", "Лос-Анджелес" и "Лас-Вегас" находятся на разных этапах строительства и в них тоже можно подобрать недвижимость на любой вкус.

Наши менеджеры ответят на все интересующие вопросы и помогут с выбором квартиры. Обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

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