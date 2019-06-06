Новые национальные эталоны утверждены в Беларуси

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждены новые национальные эталоны Беларуси - единицы длины - метра в области больших длин и единиц спектральной плотности энергетической яркости, энергетической освещенности и силы излучения в диапазоне длин волн от 0,2 до 3,0 мкм, сообщили БЕЛТА в Белорусском государственном институте метрологии.

Эталоны разрабатывались в соответствии с государственной научно-технической программой "Эталоны Беларуси" на 2016-2020 годы. Также модернизирован и определен в качестве национального эталон единицы плоского угла в области измерений малых углов.

Всего на сегодняшний день национальная эталонная база страны включает 58 эталонов, которые воспроизводят значения длины, массы, времени и частоты, температуры, силы света и других единиц Международной системы единиц (SI) в области физико-химических, оптических, акустических, электрических, радиоэлектронных величин, измерений давления и расхода, ионизирующих излучений.

Международный уровень белорусских эталонов подтверждается путем их сличения с эталонами других стран.-0-