Новые образцы техники поступят в этом году на вооружение ВВC и войск ПВО - Гурцевич

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соединения и воинские части ВВC и войска ПВО поступят новые образцы вооружения и техники. Об этом журналистам сообщил начальник Главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Андрей Гурцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно на вооружение соединений и воинских частей ВВC и войск ПВО поступают новые образцы вооружения и военной техники. В ближайшее время ожидается поставка второй партии четырех истребителей СУ-30СМ. Заключен контракт на закупку четырех многофункциональных вертолетов Ми-35", - рассказал Андрей Гурцевич.

На сегодня не только авиационные воинские части, но и зенитные ракетные и радиотехнические войска готовятся к оснащению новыми образцами вооружения. "В этом году планируется поставить в радиотехнические войска радиолокационные станции "Восток" белорусского производства и российского - "Противник-Г". "Продолжается предконтрактная работа по закупке в России для зенитных ракетных бригад и полков современных зенитно-ракетных комплексов типа "Панцирь-С" и С-400. Для обучения наших специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах и авиационной технике, а также для совместного выполнения учебно-боевых задач с подразделениями Воздушно-космических сил России на территории Беларуси спланировано создание учебно-боевого центра совместной подготовки ВВC и войск ПВО", - добавил начальник Главного штаба.

Кроме того, в этом учебном году соединения и воинские части ВВC и войск ПВО в августе - сентябре примут участие в учении "Боевое содружество - 2021" на российских полигонах. Венцом боевой подготовки и главным экзаменом для Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в 2021 году станет совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021". На полях "Армейских международных игр - 2021" белорусские военнослужащие будут участвовать в конкурсах военно-профессионального мастерства "Авиадартс-2021" и "Чистое небо - 2021".

Ежегодно во второе воскресенье апреля отмечается День войск противовоздушной обороны. "Я поздравляю всех ветеранов противовоздушной обороны, действующих офицеров, прапорщиков, сержантов, весь гражданский персонал с Днем войск противовоздушной обороны. Хочу выразить уверенность в том, что в любых условиях мы защитим рубежи республики в воздушном пространстве, тем самым создадим условия для мирного существования нашей единой, любимой страны, обеспечим ее суверенитет и независимость. Мы это можем, у нас есть для этого все необходимое: желание, люди, техника. Всегда над нашими головами будет голубое небо", - сказал Андрей Гурцевич.-0-

Ежедневно над Беларусью пролетают свыше 2 тыс. воздушных судов