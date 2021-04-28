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28 апреля 2021, 21:05

Новые подробности о попытке мятежа в Беларуси. ОНТ показало фильм "Убить Президента"

Фото из архива
Фото из архива

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На телеканале ОНТ вышел фильм-расследование "Убить Президента", в котором рассказаны новые подробности о попытке вооруженного мятежа в Беларуси и убийства главы государства, сообщает БЕЛТА.

В первой части фильма в основном рассказывали, как белорусские спецслужбы "вели" Юрия Зенковича. Он, еще находясь в США, начал прощупывать почву: возможно ли организовать военный переворот в Беларуси.

Получить сведения о силовых структурах и настроениях в белорусской армии юрист пытался с помощью высокопоставленного военного, но о том, что в его роли выступил один из оперативников, Юрий Зенкович не знал и откровенно обсуждал с ним планы заказчиков. Им было важно понять, сколько военнослужащих и какие именно подразделения готовы помочь мятежу в Беларуси.

Во время расследования продемонстрировали кадры с камер видеонаблюдения и аудиозаписи разговоров. Благодаря им можно было понять, как Юрий Зенкович организовал передачу денег своему "информатору": в качестве тайника использовалась камера хранения на вокзале и даже захоронение на кладбище. Кроме военных, в перевороте должны были участвовать так называемые партизанские отряды, а если говорить простым языком - террористы.

Как стало известно, Юрий Зенкович также поддерживал тесные связи с руководителем террористической группы Николаем Автуховичем. Последний уже задержан, правоохранителями были обнаружены многочисленные тайники с вооружением и боеприпасами.

"Предлагаем всем командирам воинских частей перейти на сторону народа. Для распознания "свой-чужой" всем военным и силовикам, перешедшим на сторону народа, иметь на транспорте БЧБ-флаг, а на предплечье белую повязку. Через своих радикалов на местах мы берем под контроль местные органы власти и правительственный квартал в Минске, где объявляем о создании революционного комитета Беларуси. Первое постановление - освободить всех политических заключенных. РКБ призывает всех местных идти в СИЗО Минска, Барановичей и Жодино для освобождения политзаключенных. В случае оказания администрацией тюрем сопротивления и отказа выдать незаконно удерживаемых политзаключенных - подрыв стены и штурм. После освобождения всех соратников по революции мы их вооружаем и создаем силовое крыло РКБ - белорусскую повстанческую армию", - такие планы мятежа Юрий Зенкович обсуждал с Николаем Автуховичем.

Еще подробнее свои планы Юрий Зенкович обсуждал с другими заговорщиками, о задержании которых недавно сообщалось в СМИ. Подробности были показаны во второй части расследования.

"То, что вы сейчас говорите, пахнет гражданской войной и большой кровью", - прозвучало во время онлайн-встречи.

"Да", - безапелляционно ответил Юрий Зенкович.

Чтобы задуманное было проще организовать, необходимо устранить главу государства, пришли к выводу заговорщики. Однако, как оказалось, целью был не только Президент, но и его сыновья, а также высокие должностные лица - всего более 30 человек. Кроме того, они планировали захватить здания государственных учреждений и госСМИ.

Во время фильма также показали фрагмент встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с находящимися в СИЗО КГБ представителями оппозиции. Тогда Сергей Тихановский угрожал главе государства преследованием его младшего сына Николая, заявляя о намерениях посадить его хоть за что-нибудь в тюрьму. Этими планами ранее была напугана даже адвокат Сергея Тихановского.

Кульминацией этих событий стала встреча заговорщиков в Москве 11 апреля. "Задача номер один - устранить самого главного, задача номер два - блокировать внутренние войска и ОМОН, задача номер три - занять символические объекты в городе", - обсуждают они свои планы.

Преступная встреча в Москве оказывается последней: подозреваемых задерживают спецслужбы России.

Каждый из задержанных - Зенкович, Федута и Костусев - признали свою вину, подытожили авторы фильма.

"В этом фильме показано далеко не все, многое осталось за кадром. Наивно полагать, что заказчики военного переворота из-за океана успокоятся. Поэтому белорусские спецслужбы продолжают работать по данному направлению", - заявили в конце расследования.-0-

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