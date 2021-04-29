Шпаковский о фильме "Убить Президента": к счастью, обвиняемые не смогли довести умысел до конца

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К счастью, обвиняемые не смогли довести свой преступный умысел до конца, так как изначально оказались под оперативным контролем КГБ. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал политический аналитик Александр Шпаковский, комментируя фильм-расследование телеканала ОНТ "Убить Президента", сообщает БЕЛТА.

"Александр Лукашенко в свое время был прав, когда отметил, что в Беларуси не будет революции, так как нет революционеров. Именно эта мысль у меня появилась после просмотра видео с признаниями задержанных. Как их младшие товарищи - мелкие "змагары" рассказывают, что на хулиганские поступки их подтолкнули "деструктивные Telegram-каналы", так и заговорщики валят вину друг на друга и пытаются прикинуться невинными овечками. Оказывается, их всех "втянули" и "использовали". Костусева втянул Федута с Зенковичем, Федуту соответственно Зенкович, а самого Зенковича использовал "в качестве технического организатора" какой-то коварный Щигельский - один из лидеров белорусской политической организации в США", - рассуждает эксперт.

По его мнению, эти россказни никого не убедят, так как все действия заговорщиков документировались на различных этапах, и они даже не подозревают, какие материалы есть у следствия.

"Именно "технический организатор" Зенкович по заданию американских кураторов искал подходы к высокопоставленным офицерам белорусских Вооруженных Сил, собирал информацию о настроениях в войсках, пытался получить доступ к личным данным военнослужащих. Благо, что уже на начальном этапе незадачливый путчист попал в поле зрения белорусской контрразведки и с ним начали оперативную игру. КГБ Беларуси организовал американцам классическую подставу. Поэтому никаких шансов юлить у заговорщиков, особенно у Федуты с Зенковичем, нет. Налицо организованная преступная группа, объединенная общим умыслом по захвату власти, с конкретным распределением ролей, - отмечает Александр Шпаковский. - Лично для меня был показательным момент, когда на вопрос одного из своих сторонников, изменника Родины Кулаженко, который до отъезда в США пару лет прослужил в витебском ОМОНе, понимает ли Зенкович, что предлагаемые им действия могут привести к гражданской войне в Беларуси, фигурант без колебаний ответил: "Да!" К счастью, обвиняемые не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как изначально оказались под оперативным контролем КГБ, который просто мягко вел эту группу в течение полугода".

Аналитик уверен, что в деле всплывут новые подробности, поскольку "следствие дозировано выбрасывает информацию в массы".-0-