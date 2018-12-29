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Новые стены в квартире и французские окна: какие изменения лучше узаконить - отвечает адвокат

Общество 29.12.2018 | 13:51
Фото из архива
Фото из архива
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Перепланировка квартиры может стать отличным решением, чтобы получить квадратные метры, удобные именно для вас и вашей семьи. Разумеется, не все задумки удастся воплотить в жизнь: некоторые виды работ запрещены законодательством. Как избежать штрафов, судебных разбирательств и других неприятностей, в очередном материале совместного с Белорусской республиканской коллегией адвокатов проекта расскажут адвокаты Специализированной юридической консультации №1 Минска Екатерина Левчук и Ольга Назарова.

Несколько лет назад купили квартиру. Недавно узнали, что прежний собственник незаконно сделал перепланировку, объединив ванную комнату и туалет. Должны ли мы как новые собственники платить штраф? Кто должен узаконить перепланировку? За чей счет?

В настоящее время правоприменительная практика сводится к тому, что за самовольное переустройство и (или) перепланировку жилого помещения отвечает собственник недвижимого имущества, и, соответственно, получить согласование местного исполкома должен именно он.

На момент покупки квартиры необходимо было обратить внимание на наличие перепланировки. Все негативные последствия таких изменений могут быть возложены на нового собственника недвижимого имущества.

Вместе с тем при рассмотрении судом дела об административном правонарушении вы вправе приводить доводы и доказательства того, что самовольная перепланировка и (или) переустройство была осуществлена до момента приобретения вами этого жилого помещения (фотографии, свидетельские показания). Лишь при доказанности этого факта ответственность за указанное правонарушение будет нести прежний собственник.

За самовольное объединение ванной комнаты и туалета, если не были затронуты несущие конструкции, наступает ответственность в соответствии с ч.1 ст.21.16 КоАП.

Самовольное переустройство и (или) перепланировка жилых и (или) нежилых помещений, в том числе инженерных систем, без изменения несущей способности конструкций, влекут наложение штрафа на граждан в размере до 30 БВ

(в настоящее время базовая величина составляет Br24,5). Если изменения привели к снижению несущей способности конструктивных элементов здания, а также при переоборудовании вентиляционных шахт и каналов, грозит штраф в размере от 30 до 50 БВ.

Является ли перепланировкой расширение дверного и оконного проема? К примеру, человек хотел бы французские окна.

В соответствии с положением о переустройстве и (или) перепланировке к этим работам относятся изменения в несущих конструкциях, а также устройство, увеличение проемов в ненесущих стенах и перегородках. Расширение и дверного проема, и оконного относятся к работам по перепланировке жилых помещений.

Для работ по изменению в несущих конструкциях требуется не только согласование (разрешение) местного исполнительного и распорядительного органа, но и разработка проектной документации. Для работ по устройству, увеличению проемов в ненесущих стенах и перегородках требуется лишь согласование (разрешение) местного исполнительного и распорядительного органа без разработки проекта.

В жилой комнате установили перегородку из гипсокартона, чтобы разделить функциональные зоны. Нужно ли это узаконить?

Если за счет устройства новых перегородок в квартире не изменится количество жилых комнат и подсобных помещений, то эти работы не относятся к работам по перепланировке жилых помещений и не требуют получения согласования (разрешения) исполкома.

Нужно ли согласовывать перенос полотенцесушителя?

После изменений, внесенных постановлением Совета Министров от 9 марта 2015 года №180 в положение о переустройстве и (или) перепланировке, работы по переносу полотенцесушителя не относятся к работам по переустройству и (или) перепланировке и согласование (разрешение) исполкома на этот вид работ не требуется.

Правда, что газовики не позволят переоборудовать однокомнатную квартиру, где установлена газовая плита, в квартиру-студию, то есть объединить кухню с гостиной?

Законодательство содержит прямой запрет на объединение газифицированной кухни и жилой комнаты.

В соответствии с п.4.6 Технического кодекса установившейся практики ТКП 45-3.02-324-2018 "Жилые здания. Строительные нормы проектирования" между кухней, в которой установлено газоиспользующее оборудование, и прихожей (коридором), а также при сообщении кухни посредством дверного проема со смежно расположенной жилой комнатой следует предусматривать установку внутренних межкомнатных дверных блоков.

Подобные запреты созданы, чтобы обезопасить остальные комнаты от возможного проникновения газа при его утечке. Поэтому между комнатой и газифицированной кухней всегда должна быть либо стена, либо дверь.

Выходом из такой ситуации может быть замена газоиспользующего оборудования на электрическое.

Можно ли официально провести работы по объединению лоджии или балкона с жилой комнатой и проложить туда теплый пол?

В соответствии с законодательством запрещаются работы по переустройству и (или) перепланировке балконов и лоджий в отапливаемые помещения.

При сдаче дома в эксплуатацию собственникам четко разъяснили, какие стены и колонны несущие. Требуется ли предварительное согласование сноса стены между жилой комнатой и кухней, которая не является несущей? Говорят, такую перепланировку можно узаконить постфактум.

Снос ненесущей стены относится к такому виду работы по переустройству и перепланировке, как изменение площади, количества жилых комнат и подсобных помещений в квартире за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок.

При выполнении этого вида работы пунктом 8 положения о переустройстве и (или) перепланировке предусмотрена обязанность получения согласования (разрешения) без разработки проектной документации.

Если перепланировка уже выполнена и владелец квартиры решил ее узаконить либо получил предписание о необходимости это сделать или привести жилье в проектное состояние, необходимо получить согласование исполкома. Для этого нужно написать заявление, уплатить государственную пошлину в размере 0,5 БВ и приложить необходимые документы. Их перечень установлен в указе от 26 апреля 2010 года №200 (редакция от 26 июля 2018 года) "Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан".

После получения заявления с документами исполком должен осмотреть квартиру, поэтому целесообразно заранее определить время, в которое вы сможете предоставить доступ, и известить о нем представителя исполкома, принимающего у вас заявление. По результатам осмотра будет составлен акт технического осмотра. После этого исполком примет решение о согласовании (разрешении) переустройства и (или) перепланировки либо откажет в этом с указанием мотива отказа.

Адвокаты обратили внимание на то, что исполком откажет в согласовании (разрешении) переустройства и (или) перепланировки в таких случаях, как

- представление инициатором переустройства и (или) перепланировки документов, в которых содержатся недостоверные сведения;

- запрещение переустройства и (или) перепланировки в соответствии с законодательством;

- возникновение угрозы обрушения конструкций жилого и (или) нежилого помещений в результате их переустройства и (или) перепланировки.

Если получен отказ исполкома в согласовании самовольных переустройства и (или) перепланировки, жилое и (или) нежилое помещения приводятся в прежнее состояние. Незаконные изменения вам придется устранить самостоятельно.

Если будет получено согласование (разрешение) на перепланировку и (или) переустройству, то по окончании работ следует обратиться в организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним для составления ведомости технических характеристик на изолированное помещение.

После изготовления ведомости следует обратиться в исполком для приемки выполненных работ, комиссия составит акт приемки. Лишь после утверждения исполкомом акта приемки выполненных работ необходимо обратиться еще раз в организацию по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним для составления нового техпаспорта на квартиру и государственной регистрации изменения недвижимого имущества.

За самовольное переустройство и (или) перепланировку жилых и (или) нежилых помещений законодательством установлена административная ответственность, в частности ст.21.16 КоАП.

Однокомнатная квартира площадью 48 кв. м расположена в каркасно-блочном доме и сдавалась со свободной планировкой. Во время ремонта были построены две стены из блоков - получилась небольшая комната с раздвижной дверью, которая выходит в гостиную, совмещенную с кухней. Нужно ли узаконивать такую перепланировку?

Если в результате устройства новых перегородок (в данном случае построения стены из блоков) изменено количество комнат в жилом помещении, этот вид работы признается переустройством жилого помещения и подлежит согласованию с исполкомом.

Если вы сделали незаконную перепланировку, вам следует получить согласование исполкома, порядок которого был рассмотрен выше.

Собственник квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажки, хочет пристроить балкон. Куда обращаться для согласования пристройки?

В соответствии с законодательством пристройка балкона относится к работам по реконструкции жилого дома.

Для принятия решения необходимо предварительно изучить, есть ли техническая возможность пристроить балкон. Инициатору рекомендуется обратиться за консультацией в отдел архитектуры и строительства, где ему подскажут, как лучше сделать проект и стоит ли вообще этим заниматься.

Чтобы получить разрешение на реконструкцию, ее инициатор подает в исполком заявление и представляет документы, перечисленные в подпункте 9.3.2 пункта 9.3 перечня административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного указом №200. Следует отметить, что отказ исполкома в выдаче разрешения на реконструкцию может быть обжалован в вышестоящий орган и (или) в суд.

Реконструкция жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных жилых домах проводится только по договорам строительного подряда с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими право на архитектурную, градостроительную и строительную деятельность.

После окончания работ жилое помещение подлежит обязательной приемке в эксплуатацию приемочной комиссией.

Далее необходимо составить новый техпаспорт на недвижимое имущество и произвести госрегистрацию этих изменений. Это осуществляют организации по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

После перепланировки квартиры, расположенной этажом выше, качество жизни соседей снизу ухудшилось: теперь они слышат все разговоры, не говоря уже про другой шум. Можно как-то проверить, законно ли была проведена перепланировка?

За самовольные переустройство и (или) перепланировку жилых помещений статьей 21.16 КоАП установлена административная ответственность. Протоколы об этом нарушении могут составлять уполномоченные на то должностные лица сельских, поселковых, районных, городских и областных исполнительных комитетов, администраций районов в городах, а также организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих коммунальные услуги.

При возникновении подозрений относительно произведенной незаконной перепланировки соседями вы можете обратиться с жалобой на них в один из перечисленных органов (организацию), например в ЖЭУ.

В соответствии с Жилищным кодексом и правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденными постановлением Совмина от 21 мая 2013 года №399 граждане обязаны обеспечить доступ в квартиру и расположенному в ней инженерному оборудованию работникам организаций для проверки соответствия помещения установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям и проведения осмотров.

Откажет ли банк в предоставлении кредита на покупку квартиры, в которой не узаконена перепланировка?

Запрета в предоставлении банком кредита на приобретение жилого помещения, в котором имеется самовольная перепланировка, в законодательстве не содержится. Однако обращаем внимание, что переход права собственности на недвижимость по договору продажи к покупателю подлежит государственной регистрации. Если регистратор обнаружит несоответствие результатов проверки характеристик недвижимого имущества данным, которые содержатся в представленных для осуществления госрегистрации документах, в регистрации будет отказано.

Поясните, какие работы согласно последним изменениям в законодательстве относятся к переустройству и перепланировке и требуют разрешения.

Чтобы определить, какие работы требуют согласования, нужно соотнести планируемые работы с перечнем работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений, который содержится в п.3 положения о переустройстве и (или) перепланировке. Этот перечень является исчерпывающим, и работы, не включенные в него, к работам по переустройству и (или) перепланировке не относятся.

Итак, к работам по переустройству и (или) перепланировке относятся:

- замена или перенос систем газоснабжения, центрального отопления, мусороудаления, газоудаления;

- устройство гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции;

- изменения в несущих конструкциях;

- изменение площади, количества жилых комнат и подсобных помещений в квартире за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок;

- изменение площади и количества помещений в изолированных нежилых помещениях за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок;

- устройство, увеличение проемов в ненесущих стенах и перегородках.

Для проведения одних видов работ нужно не только получение согласования (разрешения) исполкома, но и проект, других - только согласование.

Согласование исполкома, а также разработка проектной документации требуется, если производится:

- замена или перенос систем газоснабжения, центрального отопления, мусороудаления, газоудаления;

- устройство гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции;

- изменения в несущих конструкциях.

Получение согласования (разрешения) без разработки проекта требуется при следующих работах:

- изменение площади, количества жилых комнат и подсобных помещений в квартире за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок;

- изменение площади и количества помещений в изолированных нежилых помещениях за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок;

- устройство, увеличение проемов в ненесущих стенах и перегородках.

Какие риски несет покупатель квартиры с неузаконенной перепланировкой? Можно ли принять в наследство такую квартиру?

Новый собственник квартиры (покупатель, наследник) несет риск получить административное взыскание в виде штрафа за незаконную перепланировку и (или) переустройство жилого помещения, а также самостоятельно пройти процедуру получения согласования (разрешения) исполкома на эти изменения с понесением в связи с этим всех расходов.

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