Новые строительные нормы по защите от шума приняты в Беларуси

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 15 сентября 2020 года №54, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждены строительные нормы "Защита от шума". Они разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Эти нормы устанавливают требования к акустическому проектированию зданий различного назначения при планировке и застройке населенных пунктов для обеспечения нормативных параметров акустической среды в производственных, жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки. Они также устанавливают требования к акустическому проектированию зальных помещений специального назначения: залов музыкально-драматических, драматических, оперных театров и кинотеатров, концертных и спортивных залов, пассажирских залов вокзалов и аэропортов, лекционных залов, залов совещаний и заседаний, конференц-залов, залов пресс-конференций и многоцелевого акустического назначения. При этом стройнормы не распространяются на акустическое проектирование радио-, теле-, киностудий и открытых сооружений для проведения спортивных, культурно-просветительных и зрелищных мероприятий.

Со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов в этой сфере можно ознакомиться на официальном сайте Минстройархитектуры (www.mas.gov.by) в разделе "Строительные нормы и правила".-0-