Новый электронный путеводитель по Беларуси можно скачать в интернете

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белкартография" выложила в открытый доступ в интернете новый электронный путеводитель по Беларуси - карту "Моя Беларусь". Также ее можно скачать в мобильном приложении "Белкартография". Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Карта опубликована на белорусском и русском языках. С помощью этого электронного путеводителя можно ознакомиться с государственной символикой страны и окунуться в ее историю: узнать о древних городах (Минск, Полоцк, Туров, Брест, Гродно и др.), расселении предков белорусов (дреговичей, кривичей, радимичей), народных промыслах и ремеслах, выдающихся исторических деятелях, наиболее значимых архитектурных достопримечательностях.

С помощью электронной карты можно также полюбоваться белорусской природой, отправившись в виртуальное путешествие по национальным паркам и заповедникам.

Создатели постарались предложить пользователю не просто хорошо иллюстрированный продукт, отметили в Госкомимуществе. К каждому обозначенному на карте объекту дана текстовая информация, прилагается аудиогид.-0-