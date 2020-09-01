1 сентября, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. Новый Кодекс об образовании планируют осенью внести на рассмотрение в парламент. Об этом рассказал сегодня министр образования Игорь Карпенко во время посещения главой государства Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кодекс уже в стадии хорошей готовности", - сказал министр.

Сейчас в Беларуси 127 учреждений профессионально-технического образования - это лицеи и коллежи. По словам Игоря Карпенко, в новой редакции кодекса останется только один вид учреждений - профессиональный колледж. Здесь будут реализовывать программы по профессионально-техническому, среднеспециальному и общему среднему образованию. "Это не просто механическое слияние. Мы оптимизируем специальности, подбираем квалификации, соответственно, появляются новые профессии. И оптимизируем учебный план. Уже по ряду специальностей сократились сроки обучения", - отметил руководитель Минобразования.

Президент подчеркнул, что с принятием нового Кодекса об образовании затягивать не надо.

Александру Лукашенко доложили о развитии в стране системы профессионального образования, перспективах развития колледжа. Затем Президент ознакомился с материально-технической базой учреждения и организацией образовательного процесса в ресурсном центре колледжа, посетив несколько занятий в учебных мастерских. В швейной мастерской учащиеся колледжа подарили главе государства двухметровый льняной рушник. "Это же не только для меня. Во Дворце Независимости экскурсии проходят - люди увидят", - принял подарок Александр Лукашенко.

Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания был создан в 1964 году. Здесь готовят швей, портных, закройщиков, страховых агентов, продавцов, контролеров-кассиров, парикмахеров, сборщиков обуви, художников-модельеров, модельеров-конструкторов.

Совместно с управлением по труду, занятости и социальной защите населения в колледже организовывается профессиональная подготовка незанятых граждан, работников профильных предприятий по квалификациям "мастер по маникюру", "мастер по педикюру", "визажист", "сборщик обуви", "швея", "администратор салона (парикмахерской)".

С 2015 года в учреждении функционирует ресурсный центр по специальности "технология производства швейных изделий". За время его работы в нем прошли обучение 3750 учащихся, стажировку - 125 мастеров производственного обучения и преподавателей.

На сегодня в Беларуси функционируют 127 учреждений профессионально-технического образования и 111 учреждений среднего специального образования. В 2019/2020 учебном году в них подготовлено почти 179 тыс. человек.-0-