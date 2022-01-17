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Общество
17 января 2022, 09:00

Новый офис Белинвестбанка открылся в самом центре Лиды

Современный и уютный офис стал продолжением концепции "ЭкоЛогичный банк", которую в последние несколько лет реализует один из крупнейших кредитно-финансовых институтов страны.

Событием для города Лиды стало открытие центра банковских услуг № 228 ОАО "Белинвестбанк". После новогодних праздников он гостеприимно распахнул свои двери по новому адресу: ул. Кирова, 3. Современный и уютный офис стал продолжением концепции "ЭкоЛогичный банк", которую в последние несколько лет реализует один из крупнейших кредитно-финансовых институтов страны. Заглянули в офис и узнали, какие новые возможности сулит такое соседство для жителей района и бизнеса.

Даже если вы уже полностью привыкли дистанционно управлять своими финансами – с помощью Мобильного приложения на вашем смартфоне или Интернет-банкинга на компьютере, – банкомат или офис банка периодически все равно необходимы. Ну а если они находятся в шаговой доступности от дома или работы – это настоящий бонус, например, при продаже квартиры, офиса или бизнеса – организации торговли и сервиса. Покупатели ценят не только наличие поблизости парковых зон и мест отдыха, но и развитую инфраструктуру.

Новый современный офис Белинвестбанка появился на одной из оживленных улиц в самом центре Лиды в административном здании по адресу: ул. Кирова, 3. На его открытие приехал первый заместитель председателя Лидского райисполкома Игорь Квасовка.

– Качество жизни и комфорт жителей и гостей Лиды – основные приоритеты деятельности руководства района. Доступность услуг, в том числе финансовых, – важная составляющая, как и наличие иных социальных возможностей, – отметил представитель районной администрации. – Развитие бизнеса – для региона ключевой аспект, а Белинвестбанк традиционно поддерживает деловых людей, содействуя развитию малого и среднего предпринимательства в регионе.

Заместитель председателя Правления ОАО "Белинвестбанк" Игорь Борейко и первый заместитель председателя Лидского райисполкома Игорь Квасовка
Заместитель председателя Правления ОАО "Белинвестбанк" Игорь Борейко и первый заместитель председателя Лидского райисполкома Игорь Квасовка

На протяжении многих лет подразделение Белинвестбанка размещалось на окраине города. Изменение адреса позволило решить сразу несколько проблем. Например, расширить комплекс оказываемых услуг – в одной локации теперь осуществляется оказание услуг как физическим, так юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Переезд офиса в деловой центр позволил бизнесу, а это более 350 организаций разных форм собственности, получить весь спектр банковских услуг в шаговой доступности, что бесспорно будет способствовать повышению их качества.

На сегодняшний день в центре банковских услуг № 228 обслуживается более 11 тысяч физических лиц, которые могут комфортно и с минимальными временными затратами совершать валютно-обменные операции, платежи, банковские переводы, операции со счетами и вкладами (депозитами), банковскими платежными картами, кредитные операции.

– Банковский бизнес совершенно особенный. Ему присуща динамика, особенно ярко это заметно на развитии каналов дистанционного обслуживания, финансовых онлайн-сервисов и услуг. С другой стороны, абсолютно четко прослеживается его традиционность. Офисы банка по-прежнему востребованы как частными клиентами, так и бизнесом, – отметил заместитель председателя Правления ОАО "Белинвестбанк" Игорь Борейко. – Их трансформация происходит исходя из потребностей прежде всего самих пользователей. Клиенту важно получить полный спектр услуг, включая консультации, в одном месте, современные устройства самообслуживания, возможность обратиться в банк круглосуточно – мы такие возможности предоставляем. Это и есть в нашем понимании выстраивание ЭкоЛогичных отношений с нашими партнерами и клиентами.

В новом офисе банка установлен банкомат с функцией cash-recycling. С его помощью можно совершать широкий спектр банковских операций от взноса и выдачи наличных денежных средств с банковских платежных карточек до платежей, валютно-обменных операций, приема выручки от субъектов хозяйствования. Операции снятия и пополнения также возможно осуществить без использования карточки при помощи QR-кода.

Кроме того, у жителей района появилась возможность круглосуточного доступа к банковским услугам. Офис дополнительно оснащен внешним банкоматом, который позволяет осуществлять финансовые операции 24/7/365.

Всеми этими услугами уже успели воспользоваться жители Лиды. На церемонии торжественного открытия присутствовали клиенты и партнеры банка – Виталий Якубчик, директор ОАО "Лидагропроммаш", Леонид Королюк, директор ОАО "Негалак", являющийся владельцем административного здания, в котором разместился центр банковских услуг. Именно из его рук в знак доверия и долгосрочного перспективного сотрудничества Ольга Рымко, начальник ЦБУ № 228, получила символический хрустальный ключ.

– Территориальное месторасположение офиса банка – это не только имиджевая составляющая, но и удобство клиентов, – отметила руководитель центра банковских услуг. – С переездом в деловую часть города нам станет удобнее привлекать новый бизнес. Ну а с точки зрения комфорта работы это действительно современный, удобный во всех отношениях офис, от которого в восторге как клиенты, так и сотрудники.

Режим работы центра банковских услуг

С физическими лицами:

понедельник – четверг: 9:00 – 19:00;

пятница: 9:00 – 18:00;

суббота: 9:00 – 15:00, обед 12:00 – 12:30, касса – без обеда;

воскресенье: выходной.

С юридическими лицами:

понедельник – четверг: 9:00 – 16:00, обед 13:00 – 13:45;

пятница: 9:00 – 15:00, обед 13:00 – 13:45

суббота, воскресенье: выходной.

ОАО "Белинвестбанк" – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за практически 30-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями. Его деятельность как первого ЭкоЛогичного банка страны направлена на создание финансовой ЭкоСистемы банковско-клиентского партнерства. Банк создает максимально комфортные и безопасные условия для управления финансами, предоставляет возможности развития для частных клиентов и бизнеса, сохраняет важнейший ресурс – время. Получить подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете по телефонам Контакт-центра 146 или +375 (17) 239-02-39 и с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка, а также в системе "Интернет-банкинг". Кроме того, задать интересующий вопрос вы можете в Viber, Telegram и Facebook Messenger.

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