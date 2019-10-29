Новый порядок формирования перечня неиспользуемого имущества утвержден в Беларуси

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утвержден новый порядок формирования перечня неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности государства. Соответствующая инструкция утверждена постановлением Государственного комитета по имуществу от 22 октября 2019 года №13, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Согласно инструкции, перечень неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, формируется на основании согласованных с областными, Минским городским исполнительными комитетами предложений госорганов и организаций.

Необходимые предложения должны быть направлены в областные и Минский городской исполнительные комитеты до 1 января. Рассмотрение и информирование об их согласовании либо отказе в согласовании с мотивированным обоснованием будет проводиться до 10 января.

Далее Госкомимущество будет формировать и размещать проект перечня на своем официальном сайте для изучения потребности госорганов и организаций по использованию в собственных целях имущества, включенного в этот проект.

Согласно документу, перечень ежегодно устанавливается до 1 марта.

Постановление вступает в силу с 15 ноября 2019 года.-0-