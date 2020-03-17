Новый проект помощи больным туберкулезом стартовал в Беларуси

17 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Командный кейс-менеджмент стартовал в 2020 году. Это пилотный проект по внедрению пациент-ориентированной модели медико-социальной помощи больным лекарственно-устойчивым туберкулезом, заявила сегодня журналистам начальник отдела медико-социальной работы Белорусского общества Красного Креста Наталья Пугачева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это индивидуальное социальное сопровождение. У нас работает команда: врач, медсестра, психолог, социальный работник и консультант - человек, который преодолел туберкулез и может поделиться опытом. Мы начинаем данный проект с первого дня поступления пациента в стационар. Он заключается в тщательном изучении волнующих пациентов вопросов и работе с заболевшими над теми проблемами, которые у них есть. Основная цель кейс-менеджмента - завершение курса лечения до полного выздоровления", - рассказала Наталья Пугачева.

По словам заместителя директора по организационно-методической работе РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Дмитрия Журкина, Беларусь в числе первых среди стран Восточной Европы и Центральной Азии внедрила безинъекционные схемы лечения. "Лечение с помощью новых противотуберкулезных препаратов в 2018 году прошли 843 пациента, в 2019 году - 304, а в 2020-м пройдут предварительно 400-500 пациентов. Мы также добились хороших показателей в лечении туберкулеза в сочетании с ВИЧ. Сегодня новые схемы позволяют добиться положительных результатов и излечиться от болезни даже пациентам с рецидивами, - отметил он. - В 2019 году смертность от туберкулеза в Беларуси составляла всего лишь 2,2% на 100 тыс. населения".

Сейчас на диспансерном учете в стране находятся около 3 тыс. пациентов с туберкулезом. При этом количество тех, кто привлекается к принудительному лечению, ежегодно уменьшается. "Часть пациентов относится к диагнозу халатно. А туберкулез - это социальное заболевание, поскольку те, кто не хочет лечиться, заражают других", - отметил замдиректора. Дмитрий Журкин считает необходимым больше внимания уделять разъяснительной работе с заболевшими туберкулезом.-0-