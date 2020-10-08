Новый центр для лечения детей с различными пороками планируют построить в Беларуси

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый центр для лечения детей с различными пороками развития планируют построить в Беларуси, сообщил журналистам заместитель директора по лечебной работе РНПЦ детской хирургии Александр Свирский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы говорим о серьезной необходимости, которая возникла сегодня, - это создание нового центра, в котором будут собраны все специалисты, оказывающие помощь детям, особенно с различными врожденными пороками, то есть нового РНПЦ", - сказал Александр Свирский.

По его словам, маленькие пациенты с врожденными множественными пороками развития требуют пристального внимания медиков и очень больших сил и затрат на лечение, диагностику и реабилитацию. В этом вопросе важна командная работа врачей различных специальностей, в том числе хирургов, лор-хирургов, челюстно-лицевых хирургов.

"Иногда пороки достаточно редкие, встречаются раз или пару раз в год. Они не могут корригироваться в центрах, не обладающих соответствующим опытом", - констатировал Александр Свирский. В связи с этим, отметил он, необходимо новое учреждение, соответствующее всем требованиям, где будут собраны самые высококвалифицированные специалисты.

В такой стационар смогут обращаться, например, женщины, у которых выявлена проблема плода. Здесь их обследуют, проконсультируют для решения вопроса о возможности пролонгирования беременности. При необходимости проведут вмешательство, в том числе внутриутробно. Такой высокопрофильный центр позволит оказывать помощь с использованием всех современных методов лечения. "Это серьезнейшая задача, стоящая не только перед детской хирургией, но и педиатрией в целом", - отметил замдиректора РНПЦ детской хирургии.-0-