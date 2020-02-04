Новый закон об охране болот поможет Беларуси в реализации Парижского соглашения - Минприроды

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятый в Беларуси закон "Об охране и использовании торфяников" является важным шагом на пути к реализации обязательств страны по Парижскому соглашению, сообщили БЕЛТА в пресс-офисе ПРООН в Беларуси.

Закон устанавливает правовые основы охраны торфяников, рационального использования их ресурсов. Он направлен на сохранение болот, восстановление их биосферных функций. Также закон - это шаг к реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду и природопользование.

Беларусь по Парижскому соглашению взяла на себя добровольные обязательства сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 35% к 2030 году. Повторное заболачивание и восстановление торфяников повлечет за собой уменьшение выбросов CO2 в целом по стране.

Как отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, по проектам международной технической помощи в Беларуси уже восстановлено около 60 тыс. га неэффективно осушенных болот. "Сегодня наша страна по праву входит в число мировых лидеров по восстановлению болот. Мы уверены, что новый закон об охране торфяников поможет Беларуси в выполнении своих обязательств по Парижскому соглашению и позволит нам в тесном сотрудничестве с нашими партнерами внести значимый вклад в эффективную борьбу с изменением климата на региональном, национальном и глобальном уровнях", - прокомментировал он.

Принятию закона предшествовала масштабная работа. Первым шагом стала инвентаризация всех болот Беларуси, которая была проведена в соответствии с проектами ПРООН-ГЭФ (Глобальный экологический фонд) "Торфяники-2" и "Ветландс". Следующим этапом стала разработка Стратегии сохранения и рационального использования торфяников и Схемы распределения торфяников по направлениям использования на период до 2030 года, которые были приняты правительством Беларуси в 2015 году. На этой основе был разработан закон, который впервые в мире комплексно устанавливает правовые основы охраны и устойчивого использования торфяников на уровне законодательного акта.

"На протяжении более 20 лет ПРООН вместе с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и другими партнерами вели целенаправленную работу в области устойчивого управления белорусскими водно-болотными угодьями, которые имеют международное значение. Были реализованы шесть крупномасштабных проектов, ставших фундаментом для принятия закона. Это уникальный для всего региона опыт по сохранению уязвимых природных экосистем, которым Беларусь может делиться на глобальном уровне", - подчеркнула постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева.

По словам заведующего сектором международного сотрудничества НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси, научного координатора проекта ПРООН-ГЭФ "Ветландс" Александра Козулина, восстановление гидрологии болотной экосистемы позволяет ей выполнять одну из ее основных функций - климатическую, которая заключается в абсорбции CO2 из атмосферы и выделении взамен кислорода. Ученые поясняют: осушенные торфяники и нарушенные болота превращаются из поглотителей углерода в его источник. Масштабные работы по восстановлению торфяников уже позволили сократить торфяные пожары, которые являются основным источником углекислого газа в Беларуси. Это сильно изменило ситуацию с выбросами CO2 в стране. Остается проблема использования торфяных почв в сельском хозяйстве.

В 2019-2021 годах планируется разработать долгосрочный план устойчивого использования 260 тыс. га торфяников. Ожидается, что проект "Ветландс" в течение 20 лет позволит сократить почти на 3,2 млн т выбросы в атмосферу CO2. Это станет возможным благодаря восстановлению 12456 га деградированных и неэффективно осушенных лесных торфяников, предотвращению вырубки и снижению деградации лесов, экологической реабилитации выработанного торфяника Докудовское и замещению ископаемых видов топлива возобновляемыми видами энергии из болотной растительной биомассы.-0-

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