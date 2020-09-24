Новым председателем Белорусского союза женщин избрана Елена Богдан

24 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Новым председателем Белорусского союза женщин избрана заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Такое решение было принято во время отчетно-выборного заседания правления БСЖ. Кандидатуру нового руководителя союза предложила Марианна Щеткина, которая на протяжении пяти лет успешно возглавляла это общественное объединение.

Марианна Щеткина пояснила свое решение: "Время идет, и сейчас мы с вами на пороге нового пятилетнего периода развития страны. Сейчас важно определиться с новыми стратегическими задачами для БСЖ, который должен продолжить свои лучшие традиции, внедрять новые инновационные подходы, активно присутствовать в соцсетях. За это время мы вырастили целую плеяду женских лидеров. Очень важно, чтобы председатель БСЖ имела возможность взаимодействия по всей республике и свободу передвижения. Когда вы доверили мне председательство, я была министром, затем заместителем председателя Совета Республики, и всегда была возможность встретиться и с первичной, и с районной, городской и областной организациями. Без этого взаимодействия работа невозможна. С ноября 2019 года я работаю руководителем Представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, структурного подразделения юридического лица, расположенного в Москве, и, чтобы выехать в регионы, конечно, должна это согласовывать со своим руководством".

Марианна Щеткина также обратила внимание на то, что впереди непростой пятилетний период, реализация новых программ и задач. "Учитывая старт нашей отчетно-перевыборной кампании в БСЖ и запланированное проведение отчетно-перевыборной конференции в ближайшее время, которой должны предшествовать такие же кампании в регионах, полагаю, что эти мероприятия должен координировать новый председатель БСЖ, который продолжит работу, как минимум, на следующие 5 лет. Так формируется политика ответственных общественных объединений. В свое время Надежда Ермакова поделилась со мной опытом работы в БСЖ, а теперь я хочу порекомендовать вам человека неравнодушного, доброго, коммуникабельного и заинтересованного в развитии БСЖ".

Марианна Щеткина положительно охарактеризовала кандидатуру нового руководителя.

Кандидатура Елены Богдан была поддержана, и она избрана новым председателем Белорусского союза женщин.-0-

Белорусский союз женщин выступает за стабильное развитие страны Белорусский союз женщин выступает за стабильное развитие Беларуси, подчеркнула председатель общественного объединения Марианна Щеткина на отчетно-выборном заседании правления БСЖ.