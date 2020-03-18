Новыми противотуберкулезными препаратами в Беларуси за год пролечили более 1 тыс. пациентов

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 18 марта 2020
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:09 Посольство собирает данные о гражданах Беларуси, которые находятся в Индии, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш Общество
17:55 ЕК предлагает новые политические цели "Восточного партнерства" на период после 2020 года Политика
17:42 Белорусские театры продолжают работать в обычном режиме: все запланированные спектакли состоятся Культура
17:39 В Хойниках планируют построить бассейн Регионы
17:37 Реализация инвестпроектов, поддержка частного бизнеса - Турчин поставил задачи перед новым главой Минского района Регионы
17:18 Иран считает перспективным сотрудничество с Беларусью как членом ЕАЭС - посол Политика
17:14 Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в США В мире
17:08 Нацбанк примет меры для повышения возможностей банков по поддержке реального сектора Экономика
17:03 Мингорисполком и облисполкомы проведут 21 марта прямые телефонные линии Общество
16:57 В "Брузгах" и "Берестовице" начали модернизацию локально-вычислительных сетей Регионы
16:48 Правительство временно запретило вывоз из Беларуси некоторых медтоваров Экономика
16:42 Торговля присоединяется к рекомендациям по соблюдению положений доктрины продбезопасности Экономика
16:41 Суд в Бресте огласил приговор бывшему бригадиру завода КПД за хищения Происшествия
16:29 "Евровидение" отменили из-за коронавируса Культура
16:26 В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе - впервые в формате 4К Культура
16:15 Менеджер турагентства в Могилеве обманывала клиентов Происшествия
16:12 Вынесен приговор водителю, сбившему велосипедиста в Столбцовском районе Происшествия
16:04 Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Болгарии из-за птичьего гриппа Экономика
15:42 Четыре кандидата прошли во второй этап конкурса на вакансию главного тренера Беларуси по плаванию Спорт
15:38 Производство дыхательных масок открыто в индустриальном парке "Великий камень" Экономика
15:34 Кочанова о коронавирусе: делается все, чтобы обезопасить людей Общество
15:31 Около 1,5 тыс. устройств в Беларуси заражены вирусом типа Mirai Технологии
15:27 Посевная кампания в Брестской области идет высокими темпами Регионы
15:25 Кочанова: ни одно обращение граждан не должно оставаться без ответа Общество
15:24 Второй этап продажи билетов на "Славянский базар" начнется 21 марта Культура
15:10 Встреча с поэтом Виктором Шнипом пройдет 20 марта в Минске Культура
15:10 В БЖД рассказали, как будут ходить поезда в сообщении с Россией Общество
15:09 Новыми противотуберкулезными препаратами в Беларуси за год пролечили более 1 тыс. пациентов Общество
15:08 Рысь спровоцировала ДТП в Речицком районе Происшествия
14:52 Белорусы могут находиться в транзитной зоне аэропортов Москвы не более суток Общество
Все новости
Все новости
Общество
18 марта 2020, 15:09

Новыми противотуберкулезными препаратами в Беларуси за год пролечили более 1 тыс. пациентов

Фото из архива
Фото из архива

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новыми противотуберкулезными препаратами в Беларуси за год пролечены более 1 тыс. пациентов, сообщил журналистам директор РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Геннадий Гуревич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Больше тысячи пациентов в 2019 году пролечены новыми противотуберкулезными препаратами, что позволило повысить эффективность лечения мультирезистентного туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью. Это важные предпосылки для элиминации заболевания", - сказал Геннадий Гуревич.

В начале 2019 года Всемирная организация здравоохранения издала новые рекомендации по лечению мультирезистентного туберкулеза. В них предусматривалось, что все пациенты с резистентными формами должны получать новые препараты. До этого их назначали в основном для тех форм заболевания, когда невозможно было применить стандартное лечение. Как отметил координатор программ Всемирной организации здравоохранения по инфекционным заболеваниям странового офиса ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков, многие страны в связи с этим столкнулись с нехваткой таких препаратов. Беларусь стала одним из первых государств в Восточной Европе и Центральной Азии, которое обеспечило универсальный доступ для всех пациентов.

Сейчас республика активно делится с зарубежными коллегами опытом. В конце июля 2019 года в Минске открылся первый сотрудничающий центр ВОЗ по внедрению новых препаратов и режимов для лечения туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью. Проведение в образовательном центре РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии курсов повышения квалификации, обучения специалистов со всего мира оказалось востребованным.

Еще одним достижением стало внедрение быстрых бактериологических молекулярно-генетических методов диагностики туберкулеза. Такие методы есть во всех регионах республики, что позволяет четко поставить диагноз перед тем, как начать лечение.

По всей республике внедрен проект по пациентоориентированному лечению туберкулеза и изменению модели финансирования противотуберкулезных мероприятий. Более того, имеющаяся нормативная база позволяет приверженным лечению пациентам бесплатно предоставлять наборы продуктов питания, проводить видеоконтролируемое лечение, а медработникам первичного звена - доплачивать за их конкретный вклад в излечение пациентов от туберкулеза.

В этом году постановлением Минздрава разрешено допускать пациентов с туберкулезом к работе и учебе после того, как они перестают выделять возбудителей, то есть становятся эпидемиологически неопасными. Ранее это было возможно только после окончания всего курса лечения.

За четыре года действия подпрограммы "Туберкулез" государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Беларуси" на 2016-2020 годы смертность снизилась на 37,1%, заболеваемость - на 34%. Уменьшилось и количество пациентов с ВИЧ-ассоциированным и мультирезистентным туберкулезом. За минувший год выявлено 23 несовершеннолетних с туберкулезом. По словам Геннадия Гуревича, это один из самых низких показателей на постсоветском пространстве и в Восточной Европе.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни здравоохранение лекарства медицина медпрепараты
Новости рубрики Общество
Посольство собирает данные о гражданах Беларуси, которые находятся в Индии, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут 21 марта прямые телефонные линии
Наталья Кочанова Кочанова о коронавирусе: делается все, чтобы обезопасить людей
Наталья Кочанова Кочанова: ни одно обращение граждан не должно оставаться без ответа
Фото БЖД В БЖД рассказали, как будут ходить поезда в сообщении с Россией
Фото из VK-аккаунта Московский аэропорт Домодедово Белорусы могут находиться в транзитной зоне аэропортов Москвы не более суток
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко обсудил с Совмином итоги развития страны. Каких показателей удалось достичь правительству?
Кочанова о коронавирусе: делается все, чтобы обезопасить людей
Тищенко: игроки на нефтяном рынке ведут битву "подушками безопасности"
Smart-билеты в автотранспорте Могилева
Топ-новости
Кочанова: ни одно обращение граждан не должно оставаться без ответа
Аналитики рассказали, с чего начался нефтяной кризис
Банк развития проводит конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству молочнотоварных ферм
Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!
В Минске появился новый дилерский центр Geely
"Евровидение" отменили из-за коронавируса
Решений о пограничном контроле на белорусско-российской границе не принималось - Госпогранкомитет
В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе - впервые в формате 4К
Пресс-конференция о развитии лесного хозяйства Беларуси пройдет в БЕЛТА
Сроки пребывания иностранцев в Беларуси будут продлевать - МВД
Белорусские театры продолжают работать в обычном режиме: все запланированные спектакли состоятся
До +16°С ожидается по югу Беларуси 19 марта
"Белавиа" поменяет билеты или вернет деньги пассажирам, которым до 16 апреля ограничен въезд в ЕС
В БЖД рассказали, как будут ходить поезда в сообщении с Россией
Военнослужащие внутренних войск охраняют БелАЭС в тестовом режиме
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.