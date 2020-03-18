Новыми противотуберкулезными препаратами в Беларуси за год пролечили более 1 тыс. пациентов

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новыми противотуберкулезными препаратами в Беларуси за год пролечены более 1 тыс. пациентов, сообщил журналистам директор РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Геннадий Гуревич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Больше тысячи пациентов в 2019 году пролечены новыми противотуберкулезными препаратами, что позволило повысить эффективность лечения мультирезистентного туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью. Это важные предпосылки для элиминации заболевания", - сказал Геннадий Гуревич.

В начале 2019 года Всемирная организация здравоохранения издала новые рекомендации по лечению мультирезистентного туберкулеза. В них предусматривалось, что все пациенты с резистентными формами должны получать новые препараты. До этого их назначали в основном для тех форм заболевания, когда невозможно было применить стандартное лечение. Как отметил координатор программ Всемирной организации здравоохранения по инфекционным заболеваниям странового офиса ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков, многие страны в связи с этим столкнулись с нехваткой таких препаратов. Беларусь стала одним из первых государств в Восточной Европе и Центральной Азии, которое обеспечило универсальный доступ для всех пациентов.

Сейчас республика активно делится с зарубежными коллегами опытом. В конце июля 2019 года в Минске открылся первый сотрудничающий центр ВОЗ по внедрению новых препаратов и режимов для лечения туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью. Проведение в образовательном центре РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии курсов повышения квалификации, обучения специалистов со всего мира оказалось востребованным.

Еще одним достижением стало внедрение быстрых бактериологических молекулярно-генетических методов диагностики туберкулеза. Такие методы есть во всех регионах республики, что позволяет четко поставить диагноз перед тем, как начать лечение.

По всей республике внедрен проект по пациентоориентированному лечению туберкулеза и изменению модели финансирования противотуберкулезных мероприятий. Более того, имеющаяся нормативная база позволяет приверженным лечению пациентам бесплатно предоставлять наборы продуктов питания, проводить видеоконтролируемое лечение, а медработникам первичного звена - доплачивать за их конкретный вклад в излечение пациентов от туберкулеза.

В этом году постановлением Минздрава разрешено допускать пациентов с туберкулезом к работе и учебе после того, как они перестают выделять возбудителей, то есть становятся эпидемиологически неопасными. Ранее это было возможно только после окончания всего курса лечения.

За четыре года действия подпрограммы "Туберкулез" государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Беларуси" на 2016-2020 годы смертность снизилась на 37,1%, заболеваемость - на 34%. Уменьшилось и количество пациентов с ВИЧ-ассоциированным и мультирезистентным туберкулезом. За минувший год выявлено 23 несовершеннолетних с туберкулезом. По словам Геннадия Гуревича, это один из самых низких показателей на постсоветском пространстве и в Восточной Европе.-0-