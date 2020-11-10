НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству в 2020 году проводит селекцию 82 культур

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский научно-практический центр НАН по картофелеводству и плодоовощеводству в 2020 году проводит селекцию 82 культур. Об этом сообщила на пресс-конференции "Новые агропромышленные технологии: вклад белорусских ученых в развитие сельского хозяйства" заместитель генерального директора по научной работе центра Инна Родькина, передает корреспондент БЕЛТА.

"С момента создания центра мы значительно расширили перечень культур, по которым проводим селекцию. В 2006 году было 37 культур, в 2020-м - 82. Среди них картофель, 41 плодовая, ягодная и орехоплодная культура, 40 овощных, пряно-масличных и бахчевых", - сказала Инна Родькина.

Что касается селекции картофеля, то, по ее словам, основные требования к отечественным сортам - продуктивность на уровне 60-70 т с гектара. Содержание крахмала для технических сортов предусмотрено на уровне 22-25%, а сбор - 15-16 т с гектара. Требования для столовых сортов - повышенная биологическая ценность и пригодность к промышленной переработке.

За последние пять лет в государственный реестр сортов Беларуси внесены пять новых сортов картофеля селекции центра. Это картофель ранней группы спелости "Першацвет", среднеранний сорт "Карсан", среднеспелый сорт "Лель", среднепоздние сорта "Нара" и "Рубин".

Инна Родькина отметила, что благодаря исследованиям в области селекции плодовых и ягодных культур созданы и переданы в госиспытания первые отечественные сорта персика, два сорта фундука, боярышника, сорт яблони "Карпач", малины ремонтантной "Верасневая", который пригоден для механизированной уборки.-0-