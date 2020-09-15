НЦЭУ проводит семинары по внедрению ID-карт и биометрических паспортов

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр электронных услуг проводит семинары по вопросам внедрения ID-карт и биометрических паспортов, сообщили БЕЛТА в центре.

"ID-карта заменит некоторые функции сегодняшнего паспорта и будет единственным документом, удостоверяющим личность. Новый биометрический паспорт станет документом только для выезда за границу. Также новыми биометрическими документами будет заменена вся линейка документов, которые действуют в Беларуси. Это служебный и дипломатический паспорта, проездной документ беженца и проездной документ лица без гражданства. ID-карты будут выдаваться, кроме граждан Беларуси, постоянно проживающим в стране иностранцам и лицам без гражданства", - рассказали в центре.

Один из семинаров по вопросам внедрения ID-карты и биометрических паспортов прошел сегодня в Брестском облисполкоме. Участниками встречи стали представители госорганов и организаций, ответственных за информатизацию, а также работники, непосредственно задействованные в мероприятиях по внедрению и оказанию сервисов с использованием ID-карты в Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системе (БИСРС). На семинаре были затронуты вопросы выдачи биометрических паспортов и ID-карт, организационная схема функционирования БИСРС, порядок ее подключения и работы, взаимодействие в ней потребителей информации, представителей государства. На семинаре детально разобрали требования к инфраструктуре БИСРС и рабочим местам, вопросы интеграции информационных ресурсов. Отдельно на встрече коснулись алгоритмов получения услуг, перечня сервисов и порядка перевода административных процедур в электронный вид.

Подобные семинары пройдут и в других облисполкомах: 18 сентября - в Гродненском, 21 сентября - Могилевском, 22 сентября - Гомельском, 23 сентября - Витебском.

БИСРС - комплекс информационных систем и ресурсов, предназначенный для идентификации пользователей (физических и юридических лиц) с применением идентификационных карт для оказания им электронных услуг, в том числе административных процедур.-0-