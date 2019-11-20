Нужно повышать ответственность каждого человека за свое здоровье - Креч

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Необходимо повышать персональную ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье своих детей. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала заведующая педиатрическим отделением для недоношенных детей Гомельской городской клинической больницы №3 Ольга Креч, избранная депутатом Палаты представителей Национального собрания от Гомельского-Новобелицкого избирательного округа.

Врач высшей квалификационной категории понимает, что все люди разные и подходить к вопросу об ответственности следует с учетом многих нюансов. "Кто-то годами лечится от хронических заболеваний и при этом имеет вредные привычки. Кто-то придает большое значение здоровью, а кто-то не задумывается о профилактике вовсе. Частных примеров и ситуаций может быть очень много. Важно, чтобы человек чувствовал ответственность за себя. Ведь в первую очередь он сам должен быть заинтересован в своем здоровье. При этом ответственность врачей ни на секунду не умаляется", - уверена Ольга Креч.

По ее словам, в плане законотворчества над этой темой нужно работать не один день. Уже есть ориентиры, но предстоит еще детальная проработка темы по разным аспектам. Ольга Креч не сторонник категорических запретов и наказаний. По ее мнению, наибольших результатов можно добиться поощрением. Один из возможных методов - премирование людей, заботящихся о своем здоровье. Собеседница уверена: такой принцип работает не только в сфере здравоохранения. По мнению новоизбранного депутата, важна не только нормотворческая деятельность, но и ощутимая поддержка населения на местах.

В числе первостепенных задач для врача-неонатолога с почти 30-летним стажем - открытие областного консультативного кабинета катамнеза. Это позволит поднять на новый уровень медицинскую помощь недоношенным детям, родившимся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, а также малышам, перенесшим критические состояния в раннем неонатальном периоде. Для реализации задуманного уже есть конкретные наработки.

"С позиции врача в своей деятельности сделаю упор на создание более эффективной системы медицинского обслуживания населения, повышение престижа профессии доктора, задача которого - помочь, а не предоставить какие-либо услуги. Как житель района буду поддерживать озеленение и благоустройство дворов, мест для детского и семейного отдыха", - поделилась планами Ольга Креч.

"Выступаю за страну, где дети и их родители будут счастливы и здоровы физически и духовно. Думаю, с приобретением политического опыта в диалоге с населением удастся реализовать многое", - резюмировала новоизбранный депутат.-0-