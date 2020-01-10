Нынешние новогодние праздники привлекли в Беларусь на 10-12% больше организованных туристов

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные туристы все чаще выбирают Беларусь для проведения рождественских и новогодних праздников, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич.

"Уже сейчас можно говорить о том, что число организованных туристов в нынешнем сезоне рождественских и новогодних праздников выросло в сравнении с предыдущим сезоном как минимум на 10-12%. В основном к нам приезжали гости из России, но есть и организованные группы из Франции, Казахстана, Китая", - сказал Виталий Грицевич.

Он уточнил, что эти данные основаны на оперативной информации, полученной от основных туроператоров, занимающихся въездным туризмом. Большинство гостей выбирали стандартные туры от 3 до 5 дней. Как правило, они предполагают посещение Минска и дополнены другими популярными объектами. Это Мир и Несвиж, Брест и Беловежская пуща, Гродно, Полоцк. "Программа в зависимости от пожеланий гостей меняется и дорабатывается. Но это основные города и места, которые пользуются популярностью. Например, в выходные декабря до Нового года в Беловежской пуще принимали до 8 тыс. человек в день. Местная резиденция Деда Мороза пользуется особым спросом, тем более что в очередном рейтинге одного из русскоязычных туристических ресурсов наш Дед Мороз признан лучшим, - добавил Виталий Грицевич. - А Мирский замок с 25 декабря по 7 января посетили примерно 18 тыс. туристов".

В Минске основные гостиницы (три и четыре звезды) в праздничные дни были загружены на 90%, а белорусские здравницы и сегодня почти полностью заполнены - до конца января.-0-