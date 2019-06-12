Белинвестбанк стал обладателем международного диплома Most Innovative Banks

Это высшая международная награда, которая присваивается за инновационные решения в финансовой сфере для малого и среднего бизнеса в странах СНГ и Кавказа по версии SME Banking Club.

Эксперты SME Banking Club регулярно проводят мониторинг изменений на рынке, собирая информацию о последних разработках, обновлениях и по-настоящему революционных решениях как со стороны финансовых организаций, так и финтех-стартапов и других организаций, предоставляющих финансовые услуги для малого и среднего бизнеса (МСБ).

За 2018 год было консолидировано около 100 инновационных решений , предложенных более чем 30 банками из 7 стран. При отборе таких решений особое внимание уделялось концепции внедрения, инновационности и ценности для конечного потребителя – малого и среднего бизнеса. Область применения инноваций могла быть любой: финансирование, платежи, интернет-банкинг, мобильный банкинг, нефинансовые услуги. Эксперты отметили двукратный рост количества инновационных решений в сравнении с результатами предыдущего исследования.

Из продуктов Белинвестбанка в 2018 году специалисты SME Banking Club выделили финансовый инструмент "Процентов.Net" , предназначенный для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Эта партнерская программа позволяет сделать свой бизнес более эффективным и прибыльным. Примечательно, что в рамках программы компании могут выступать как партнерами, так и кредитополучателями. Кроме того, клиенты банка имеют возможность получить кредит по невероятно низкой процентной ставке – 0,00001 % годовых.

В 2019 году для клиентов малого и среднего бизнеса Белинвестбанк уже представил сразу несколько инновационных решений. Онлайн-сервис для дистанционной регистрации бизнеса BitOffice , который помогает с юридическим оформлением документов. Еще один уникальный сервис "BIB Контрагент" дает возможность клиентам банка в режиме онлайн проверить благонадежность своих потенциальных и существующих партнеров. Юридическая поддержка бизнеса – сервис, позволяющий существенно облегчить первые шаги начинающим компаниям.

Церемонии награждения дипломами Most Innovative Banks пройдут в течение 2019 года в рамках ежегодных конференций SME Banking Club, на которые регулярно собирается более 400 топ-менеджеров и банковских экспертов в сфере МСБ, а также владельцев и руководителей финтех-стартапов, представителей разработчиков В2В-сервисов и технологических решений.

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