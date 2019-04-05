Обязательное психологическое тестирование кандидатов в судьи нужно ввести в Беларуси - Сукало

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обязательное психологическое тестирование кандидатов в судьи необходимо ввести в Беларуси, заявил председатель Верховного суда Валентин Сукало сегодня на совещании по вопросам совершенствования деятельности судов общей юрисдикции, передает корреспондент БЕЛТА.
"С учетом современных требований необходимо ввести обязательное психологическое тестирование кандидатов в судьи. В больших городах, областных центрах надо переходить на конкурсный отбор, нам нужны лучшие юристы, которые способны вершить правосудие завтрашнего дня", - сказал Валентин Сукало. По его словам, этого требует в том числе публичность профессии.
Необходимо совершенствовать учебный процесс в Институте переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ. Верховный суд может внести большой вклад в решение этой задачи, считает Валентин Сукало.-0-
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