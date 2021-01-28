Объединение усилий ученых и предприятий позволит эффективнее внедрять разработки - эксперт

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединение усилий ученых и промышленных предприятий позволит эффективнее внедрять научные разработки. Такое мнение высказал сегодня журналистам главный ученый секретарь Национальной академии наук Андрей Иванец перед началом круглого стола "Беларусь интеллектуальная: образование, инновации и высокие технологии", - передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель НАН напомнил, что в 2020 году глава государства подписал указ, который определяет единые приоритеты научной, научно-технической, инновационной деятельности в стране. "Это первый шаг к объединению всей цепочки научно-исследовательской работы, конструкторского опыта и инноваций. В связи с этим, конечно, без дальнейшего изменения законодательной базы, которая бы регламентировала взаимоотношения между учеными и промышленными предприятиями, которые являются потребителями разработок, нам будет сложно двигаться вперед. Мы хотим, чтобы сегодня не только ученый нес груз ответственности как за разработку, так и за ее внедрение, но чтобы и реальный сектор экономики понимал, что должен брать на себя соответствующие обязательства. И это должно быть предусмотрено еще до начала разработки, каждый из участников инновационного процесса должен понимать: то, что сегодня будет делаться учеными, завтра будет внедрено в экономику", - высказал мнение эксперт.

Говоря о сегодняшнем мероприятии, Андрей Иванец отметил, что его участники нацелены рассмотреть не только направления, которые должны развиваться в стране, но и инструментарий, который позволит им развиться. "Без выстраивания полной цепочки от идеи к разработке и внедрению сложно говорить о результативности, именно сегодня мы особое внимание уделим вопросам, которые касаются инструментария непрерывности этой цепочки для того, чтобы то, что сегодня делают ученые, превращалось в жизнь, а люди видели, что экономика растет, в том числе с участием ученых нашей страны", - отметил главный ученый секретарь.

Также Андрей Иванец напомнил, что НАН принимала участие в подготовке программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. "Одним из ее приоритетов является построение интеллектуальной страны. Это не новая задача, мы идем по этому пути последние две пятилетки и активно в этом направлении работаем. Сегодня во время круглого стола обсудим основные технологические направления и прорывы, которые с одной стороны могут стать новыми драйверами развития экономики, а с другой - позволят выйти на новый технологический уровень в целом в нашей стране", - сообщил он. Для решения этих задач НАН привлекает ведущих ученых, которые работают в области информационных технологий, авиакосмических исследований, в агропромышленном комплексе, создают лекарственные препараты нового поколения. "При этом мы понимаем, что без участия экономического блока и хорошей фундаментальной научной проработки экономических основ сложно будет получить положительный результат. Поэтому нужен симбиоз экономистов и тех, кто непосредственно работает с технологическими заделами, которые являются приоритетами развития страны и интеллектуальной Беларуси", - добавил Андрей Иванец.-0-