Объекты в Студенческой деревне соответствуют всем требованиям для проживания участников Европейских игр - Румас

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объекты в Студенческой деревне соответствуют всем требованиям для проживания участников Европейских игр, заявил сегодня журналистам премьер-министр Сергей Румас во время выездного заседания Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание оргкомитета проходит сегодня в Студенческой деревне (на период Игр станет Деревней спортсменов) под председательством премьер-министра. Члены оргкомитета осмотрели транспортный молл, общежития БГУИР и БГУ, объект питания для участников Европейских игр.

"Мы договорились, что очередное заседание организационного комитета проведем непосредственно на объекте, и сегодня члены оргкомитета знакомятся с временной инфраструктурой. В частности, мы осмотрели объект для питания спортсменов, которые будут проживать в Студенческой деревне. Он был построен в рекордные сроки - за 3,5 месяца - и позволит ежедневно обеспечивать питанием до 2 тыс. спортсменов. Члены оргкомитета также посетили несколько общежитий, где будут проживать спортсмены, убедились в том, что все комнаты отремонтированы, в них установлена новая мебель. Для спортсменов высокого роста сделаны удлиненные кровати. Номера соответствуют всем требованиям для проживания участников II Европейских игр", - сказал Сергей Румас.

На заседании оргкомитета обсуждалась организация питания участников Игр в Деревне спортсменов, питания на спортивных объектах, а также подготовки Деревни спортсменов к приему участников.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-

Фото Максима Гучека