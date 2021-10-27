27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем заготовки травяных кормов в Беларуси ожидается на уровне прошлого года. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.

"Один из вопросов на сегодняшнем селекторном совещании - подготовка общественного животноводства к зимовке. Прежде всего для нас важно обсудить заготовку травяных кормов. Сейчас уровень заготовки практически как в прошлом году, мы только немного уступаем. Но еще практически в течение недели будет заготовка сенажа, кукурузного силоса. Поэтому, в принципе, объем заготовки травяных кормов будет на уровне прошлого года. Это дает нам возможность обеспечить кормление скота в технологических параметрах и режимах", - сказал Игорь Брыло.

Еще один важный вопрос - обеспеченность зернофуражом. "На сегодня по свиноводческим комплексам, птицеводческим предприятиям не хватает примерно 800 тыс. т зерна. Но у нас есть резервы для того, чтобы это восполнить. Прежде всего, еще продолжается уборка кукурузы на зерно, мы планируем получить порядка 1,6 млн т. Второй резерв, который восполнит недостающую нишу, - возможности Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Мы уверены, что на наши предприятия будет поступать качественный комбикорм", - подчеркнул первый замминистра.

Особое внимание уделяется подготовке животноводческих помещений. Эту работу планируется завершить до 1 ноября. Скот активно переводят с полей на содержание в зимних условиях.-0-