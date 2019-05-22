Объявлен конкурс для предоставления грантов Президента в науке на 2020 год

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси объявляет конкурс кандидатур для предоставления грантов Президента в науке на 2020 год. Такая информация размещена на сайте НАН, сообщает БЕЛТА.
Конкурс объявлен во исполнение указа от 13 сентября 2013 года №425 "О грантах Президента Республики Беларусь в науке, образовании, здравоохранении, культуре" в целях финансовой поддержки деятельности, имеющей приоритетное значение для развития науки.
Организации НАН представляют документы до 23 августа 2019 года, государственные органы и организации без ведомственной подчиненности - до 13 сентября. Документы направляются в управление премий, стипендий и наград главного управления кадров и кадровой политики аппарата НАН Беларуси (220072, г.Минск, пр.Независимости, 66, каб.317, 406).
Заявочные материалы на соискание грантов оформляются в соответствии с требованиями, установленными положением о порядке предоставления и выплаты грантов Президента в науке, образовании, здравоохранении, культуре, а также постановлением Совета Министров от 1 ноября 2013 года №951. С формами заявочных документов и рекомендациями по их оформлению можно ознакомиться на сайте НАН.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3142 BYN
|2.312 BYN
|2.318 BYN
|USD
|2.0759 BYN
|2.073 BYN
|2.077 BYN
|RUB
|3.2154 BYN
|3.212 BYN
|3.224 BYN