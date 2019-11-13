Облачно и до +13°С будет в Беларуси 14 ноября

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями и до 13 градусов тепла будет в Беларуси 14 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду в Беларуси будет преимущественно без осадков. Лишь в западных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с. Его порывы достигнут 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 3 градусов по востоку до 12 тепла по западу. Днем воздух прогреется до 7-13 градусов.-0-

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